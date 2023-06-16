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Удар Кинжалами и Калибрами по Киеву. В области повреждены дома, есть пострадавшие – фото

Цей матеріал також доступний українською
16.06.2023, 12:40
Удар Кинжалами и Калибрами по Киеву. В области повреждены дома, есть пострадавшие – фото - Фото
Фото: Полиция Киевской области

В результате ракетного удара, который Россия нанесла по столице днем 16 июня, в Киевской области получили повреждения несколько частных домов. Об этом сообщил начальник полиции области Андрей Небытов.

"В результате ракетного удара врага в одном из районов Киевской области повреждены частные дома. Начался пожар. Есть пострадавшие", – сообщил Небытов.

Он добавил, что на месте работает полиция, медики и ГСЧС.

ОБНОВЛЕНО в 13:20. По данным Офиса генпрокурора, пострадала 82-летняя женщина, ранение получил водитель автомобиля, ехавшего по дороге. В одном из районов области повреждены жилые дома и магазин.

ОБНОВЛЕНО в 14:25. Небытов сообщил, что потерпевшие – двое детей и бабушка, которую отбросило ударной волной. Повреждено более 30 домов.

Удар Кинжалами и Калибрами по Киеву. В области повреждены дома, есть пострадавшие – фото

Удар Кинжалами и Калибрами по Киеву. В области повреждены дома, есть пострадавшие – фото

Удар Кинжалами и Калибрами по Киеву. В области повреждены дома, есть пострадавшие – фото

Удар Кинжалами и Калибрами по Киеву. В области повреждены дома, есть пострадавшие – фото

Удар Кинжалами и Калибрами по Киеву. В области повреждены дома, есть пострадавшие – фото

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Наталья Медведева
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Кинжалракетный ударкиевская областьАндрей Небытов
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