Удар Кинжалами и Калибрами по Киеву. В области повреждены дома, есть пострадавшие – фото
В результате ракетного удара, который Россия нанесла по столице днем 16 июня, в Киевской области получили повреждения несколько частных домов. Об этом сообщил начальник полиции области Андрей Небытов.
"В результате ракетного удара врага в одном из районов Киевской области повреждены частные дома. Начался пожар. Есть пострадавшие", – сообщил Небытов.
Он добавил, что на месте работает полиция, медики и ГСЧС.
ОБНОВЛЕНО в 13:20. По данным Офиса генпрокурора, пострадала 82-летняя женщина, ранение получил водитель автомобиля, ехавшего по дороге. В одном из районов области повреждены жилые дома и магазин.
ОБНОВЛЕНО в 14:25. Небытов сообщил, что потерпевшие – двое детей и бабушка, которую отбросило ударной волной. Повреждено более 30 домов.
- Противовоздушная оборона сбила шесть аэробаллистических ракет Х-47 "Кинжал" и шесть крылатых ракет "Калибр" во время атаки россиян 16 июня.
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