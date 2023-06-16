В результате ракетного удара, который Россия нанесла по столице днем 16 июня, в Киевской области получили повреждения несколько частных домов. Об этом сообщил начальник полиции области Андрей Небытов.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"В результате ракетного удара врага в одном из районов Киевской области повреждены частные дома. Начался пожар. Есть пострадавшие", – сообщил Небытов.

Он добавил, что на месте работает полиция, медики и ГСЧС.

ОБНОВЛЕНО в 13:20. По данным Офиса генпрокурора, пострадала 82-летняя женщина, ранение получил водитель автомобиля, ехавшего по дороге. В одном из районов области повреждены жилые дома и магазин.

ОБНОВЛЕНО в 14:25. Небытов сообщил, что потерпевшие – двое детей и бабушка, которую отбросило ударной волной. Повреждено более 30 домов.

Противовоздушная оборона сбила шесть аэробаллистических ракет Х-47 "Кинжал" и шесть крылатых ракет "Калибр" во время атаки россиян 16 июня.

Читайте также: Летело 16 баллистических целей сразу. Комбриг зенитчиков рассказал о ночи сбитых Кинжалов

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.