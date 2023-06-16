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Удар Кинджалами та Калібрами по Києву. В області пошкоджено будинки, є постраждалі – фото

Этот материал также доступен на русском
16.06.2023, 12:40
Удар Кинджалами та Калібрами по Києву. В області пошкоджено будинки, є постраждалі – фото - Фото
Фото: Поліція Київської області

Внаслідок ракетного удару, який Росія завдала по столиці вдень 16 червня, на Київщині зазнали пошкоджень кілька приватних будинків. Про це повідомив начальник поліції області Андрій Нєбитов.

"Внаслідок ракетного удару ворога в одному із районів Київщини пошкоджено приватні будинки. Почалась пожежа. Є постраждалі", – повідомив Нєбитов.

Він додав, що на місці працює поліція, медики та ДСНС.

ОНОВЛЕНО о 13:20. За даними Офісу генпрокурора, постраждала 82-річна жінка, поранення отримав водій автомобіля, який їхав по дорозі. В одному з районів області пошкоджено житлові будинки та магазин.

ОНОВЛЕНО о 14:25. Небитов повідомив, що потерпілі – двоє дітей та бабуся, яку відкинуло ударною хвилею. Пошкоджено понад  30 будинків.

Удар Кинджалами та Калібрами по Києву. В області пошкоджено будинки, є постраждалі – фото

Удар Кинджалами та Калібрами по Києву. В області пошкоджено будинки, є постраждалі – фото

Удар Кинджалами та Калібрами по Києву. В області пошкоджено будинки, є постраждалі – фото

Удар Кинджалами та Калібрами по Києву. В області пошкоджено будинки, є постраждалі – фото

Удар Кинджалами та Калібрами по Києву. В області пошкоджено будинки, є постраждалі – фото

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Наталія Медведєва
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