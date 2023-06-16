Удар Кинджалами та Калібрами по Києву. В області пошкоджено будинки, є постраждалі – фото

Внаслідок ракетного удару, який Росія завдала по столиці вдень 16 червня, на Київщині зазнали пошкоджень кілька приватних будинків. Про це повідомив начальник поліції області Андрій Нєбитов.

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"Внаслідок ракетного удару ворога в одному із районів Київщини пошкоджено приватні будинки. Почалась пожежа. Є постраждалі", – повідомив Нєбитов.

Він додав, що на місці працює поліція, медики та ДСНС.

ОНОВЛЕНО о 13:20. За даними Офісу генпрокурора, постраждала 82-річна жінка, поранення отримав водій автомобіля, який їхав по дорозі. В одному з районів області пошкоджено житлові будинки та магазин.

ОНОВЛЕНО о 14:25. Небитов повідомив, що потерпілі – двоє дітей та бабуся, яку відкинуло ударною хвилею. Пошкоджено понад 30 будинків.

Протиповітряна оборона збила шість аеробалістичних ракет Х-47 "Кинджал" та шість крилатих ракет "Калібр" під час атаки росіян 16 червня.

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