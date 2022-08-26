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"Приравнивание жертвы к агрессору". МИД разочарован заявлением спецпреда ООН по Чаплино

Цей матеріал також доступний українською
26.08.2022, 12:08
Чаплино после российского ракетного обстрела (Фото - Twitter)

Гуманитарный координатор ООН в Украине Дениз Браун после ракетного удара России по ж/д станции в Чаплино заявила, что "все стороны" должны соблюдать международное гуманитарное право. Министерство иностранных дел разочаровано таким заявлением и считает неприемлемым "приравнивание жертвы к агрессору", написал в Facebook спикер МИД Олег Николенко.

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Браун выразила сожаления в связи с гибелью людей и заявила, что "все стороны должны соблюдать свои обязательства по международному гуманитарному праву". При этом она не упомянула, что ракетный удар по станции нанесла Россия.

К тому же она написала, что полгода после вторжения России украинцы продолжают видеть, как их близких убивают и ранят, а дома и школы подвергаются нападениям. От чьих рук гибнут украинцы и рушатся города – Браун также прямо не написала.

Такое заявление Браун по ракетному удару в Чаплинке разочаровывает МИД, заявил Николенко. Он напомнил, что Минобороны РФ публично призналось в совершении этого военного преступления.

"Призывы высокого представительства ООН ко "всем сторонам" соблюдать международное гуманитарное право выглядят оторванными от реальности. Приравнивание жертвы к агрессору абсолютно неприемлемо", – заявил спикер ведомства Дмитрия Кулебы.

В МИД рассчитывают, что структуры ООН "смогут воспользоваться личным присутствием" в Украине, чтобы разобраться, какая именно сторона должна соблюдать международное право, бомбя Чаплино и другие украинские города и села.

Смотрите также: "Проводницу нашли в 50 метрах от эпицентра". Появилось видео последствий обстрела Чаплино

 

Марк Сировой
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ООН обстрел МИД ракетный удар олег николенко чаплино Дениз Браун
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