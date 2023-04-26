Удар по "Канатовому". Защита Червинского говорит, что руководство СБУ знало о спецоперации
Адвокат Романа Червинского Людмила Куса, считает что подозрение бывшему исполняющему обязанности командира одной из частей Сил спецопераций необоснованно. Об этом она сообщила в комментарии LIGA.net.
"Руководство СБУ было знакомо с этой операцией, – говорит она. – Все докладывали наверх своим командирам, все это согласовывалось. Поэтому, поскольку операция была неуспешна, нашли виновного".
СПРАВКА. По данным СБУ, Червинский вместе с другими лицами самовольно решил провести так называемую спецоперацию – завладеть самолетом воздушно-космических сил РФ. Они начали общение с вражеским пилотом, якобы согласившимся перейти на сторону Украины.
СБУ и Главное управление разведки Минобороны сразу выразили свои замечания к такому плану, его не согласовали другие государственные органы, утверждает глава СБУ Василий Малюк.
Следствием неудачной спецоперации в СБУ считают ракетный удар по аэродрому "Канатово" летом 2022 года, ведь враг вел свою игру и узнал место размещения украинских самолетов, которые, по намерению Червинского, должны были быть задействованы во встрече российского самолета.
По ее словам, у версии следствия нет причинно-следственной связи, ведь аэродром "Канатово" был неоднократно атакован до ракетного обстрела в июле 2022 года, и тоже были жертвы среди украинских военных.
Заявления о дезертирстве защита Червинского также отвергает. По словам Кусы, подразделение ССО, в котором служил Червинский, было расформировано после событий на аэродроме "Канатово".
Куса напоминает, что к моменту начала великой войны Червинский не был военнослужащим и был добровольно мобилизован.
"Роман обратился к командованию с вопросом, куда ему идти, – рассказывает юрист. – На что ему сообщили, что должности нет, дали письмо и отправили [в другое место]. Он с этим письмом уехал, а там сказали, что должность уже занята. То есть командование его футболит, никакую должность не предоставляет, но обвиняет, что он куда-то не появляется".
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