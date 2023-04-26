Удар по "Канатовому". Защита Червинского говорит, что руководство СБУ знало о спецоперации

Адвокат Романа Червинского Людмила Куса, считает что подозрение бывшему исполняющему обязанности командира одной из частей Сил спецопераций необоснованно. Об этом она сообщила в комментарии LIGA.net.

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"Руководство СБУ было знакомо с этой операцией, – говорит она. – Все докладывали наверх своим командирам, все это согласовывалось. Поэтому, поскольку операция была неуспешна, нашли виновного".

СПРАВКА. По данным СБУ, Червинский вместе с другими лицами самовольно решил провести так называемую спецоперацию – завладеть самолетом воздушно-космических сил РФ. Они начали общение с вражеским пилотом, якобы согласившимся перейти на сторону Украины. СБУ и Главное управление разведки Минобороны сразу выразили свои замечания к такому плану, его не согласовали другие государственные органы, утверждает глава СБУ Василий Малюк. Следствием неудачной спецоперации в СБУ считают ракетный удар по аэродрому "Канатово" летом 2022 года, ведь враг вел свою игру и узнал место размещения украинских самолетов, которые, по намерению Червинского, должны были быть задействованы во встрече российского самолета.

По ее словам, у версии следствия нет причинно-следственной связи, ведь аэродром "Канатово" был неоднократно атакован до ракетного обстрела в июле 2022 года, и тоже были жертвы среди украинских военных.

Заявления о дезертирстве защита Червинского также отвергает. По словам Кусы, подразделение ССО, в котором служил Червинский, было расформировано после событий на аэродроме "Канатово".

СПРАВКА. Малюк обвиняет Червинского в "дезертирстве". "Этот военный почти восемь месяцев не появляется на службе", – сообщил он, добавив, что соответствующее дело расследует ДБР.

Куса напоминает, что к моменту начала великой войны Червинский не был военнослужащим и был добровольно мобилизован.

"Роман обратился к командованию с вопросом, куда ему идти, – рассказывает юрист. – На что ему сообщили, что должности нет, дали письмо и отправили [в другое место]. Он с этим письмом уехал, а там сказали, что должность уже занята. То есть командование его футболит, никакую должность не предоставляет, но обвиняет, что он куда-то не появляется".

23 июля 2022 года россияне выпустили 13 ракет по Кропивницкому. Враг нанес удар восемью "Калибрами" с Черного моря и пятью Х-22 из стратегического бомбардировщика Ту-22М3. Оккупанты атаковали военный аэродром "Канатово" и один из объектов Укрзалізниці.

21 апреля 2023 года Червинскому объявили о подозрении по статье о превышении служебных полномочий. Ему грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение с конфискацией имущества.

24 апреля правоохранители задержали Червинского в Тернопольской области. 25 апреля суд арестовал его на два месяца.

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Юрій Смірнов

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