Удар по аэродрому "Канатово". Арестован экс-командир в/ч ССО Червинский – Суспільне

Шевченковский суд Киева избрал меру пресечения бывшему исполняющему обязанности командира одной из частей Сил спецопераций Роману Червинскому, подозреваемому по делу о ракетном ударе россиян по аэродрому "Канатово" в Кировоградской области 23 июля 2022 года. Как передает Суспільне, Червинский арестован на два месяца.

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"Бывшему и.о. командира одной из частей Сил спецопераций Червинскому избрали меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца без права внесения залога", – говорится в сообщении.

Заседание проходило в закрытом режиме. Адвокаты заявили, что Червинского якобы незаконно задержали и арестовали, а также отметили, что будут подавать апелляцию на решение суда, пишут журналисты.

В Офисе генпрокурора ранее сообщали, что будут просить об аресте Червинского.

Как свидетельствуют материалы дела, Червинский вместе с другими лицами в июле 2022 якобы самовольно решил провести "спецоперацию" – завладеть самолетом ВКС РФ, летчик которого якобы согласился перегнать борт в Украину.

Правоохранители объясняли, что эта "операция" проводилась несмотря на возражение СБУ и без согласия соответствующих госорганов. В результате россияне получили данные о размещении на аэродроме личного состава Воздушных сил ВСУ и украинских самолетов. Это позволило ВС РФ обстрелять аэродром, что привело к гибели одного военного и ранению еще 17.

В 2019 году Червинский, являясь сотрудником СБУ, руководил операцией по задержанию одного из ключевых свидетелей по делу об авиакатастрофе рейса MH17 Владимира Цемаха.

23 июля 2022 года россияне выпустили 13 ракет по Кропивницкому. Враг нанес удар восемью "Калибрами" с Черного моря и пятью Х-22 из стратегического бомбардировщика Ту-22М3. Оккупанты атаковали военный аэродром "Канатово" и один из объектов Укрзалізниці.

21 апреля 2023 года Червинскому объявили о подозрении по статье о превышении служебных полномочий. Ему грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение с конфискацией имущества.

24 апреля правоохранители задержали Червинского в Тернопольской области.

Оксана Житнюк

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