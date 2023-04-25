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Удар по аэродрому "Канатово". Арестован экс-командир в/ч ССО Червинский – Суспільне

Цей матеріал також доступний українською
25.04.2023, 19:51
Удар по аэродрому
Роман Червинский (скриншот видео)

Шевченковский суд Киева избрал меру пресечения бывшему исполняющему обязанности командира одной из частей Сил спецопераций Роману Червинскому, подозреваемому по делу о ракетном ударе россиян по аэродрому "Канатово" в Кировоградской области 23 июля 2022 года. Как передает Суспільне, Червинский арестован на два месяца.

"Бывшему и.о. командира одной из частей Сил спецопераций Червинскому избрали меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца без права внесения залога", – говорится в сообщении.

Заседание проходило в закрытом режиме. Адвокаты заявили, что Червинского якобы незаконно задержали и арестовали, а также отметили, что будут подавать апелляцию на решение суда, пишут журналисты.

В Офисе генпрокурора ранее сообщали, что будут просить об аресте Червинского.

Как свидетельствуют материалы дела, Червинский вместе с другими лицами в июле 2022 якобы самовольно решил провести "спецоперацию" – завладеть самолетом ВКС РФ, летчик которого якобы согласился перегнать борт в Украину.

Правоохранители объясняли, что эта "операция" проводилась несмотря на возражение СБУ и без согласия соответствующих госорганов. В результате россияне получили данные о размещении на аэродроме личного состава Воздушных сил ВСУ и украинских самолетов. Это позволило ВС РФ обстрелять аэродром, что привело к гибели одного военного и ранению еще 17.

  • В 2019 году Червинский, являясь сотрудником СБУ, руководил операцией по задержанию одного из ключевых свидетелей по делу об авиакатастрофе рейса MH17 Владимира Цемаха.
  • 23 июля 2022 года россияне выпустили 13 ракет по Кропивницкому. Враг нанес удар восемью "Калибрами" с Черного моря и пятью Х-22 из стратегического бомбардировщика Ту-22М3. Оккупанты атаковали военный аэродром "Канатово" и один из объектов Укрзалізниці.
  • 21 апреля 2023 года Червинскому объявили о подозрении по статье о превышении служебных полномочий. Ему грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение с конфискацией имущества.
  • 24 апреля правоохранители задержали Червинского в Тернопольской области.
Оксана Житнюк
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