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Экс-сотрудник СБУ рассказал детали о захвате в ОРДЛО ключевого свидетеля по MH17 Цемаха

Цей матеріал також доступний українською
04.12.2021, 00:08
Экс-сотрудник СБУ рассказал детали о захвате в ОРДЛО ключевого свидетеля по MH17 Цемаха - Фото
Роман Червинский (скриншот с видео)

Бывший сотрудник СБУ Роман Червинский, который руководил операцией по задержанию одного из ключевых свидетелей по делу об авиакатастрофе рейса MH17 Владимира Цемаха, рассказал, как украинцам удалось схватить боевика на оккупированной территории Донбасса и вывезти в Киев. Об этом Червинский рассказал в эфире "Свободы слова с Савиком Шустером".

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Авторы программы зачитали в эфире отрывки из статьи журналиста Юрия Бутусова о проведении операции.

Согласно информации журналиста, сначала сотрудников СБУ под надежной легендой вывели на оккупированную территорию. Они выявили Цемаха и поселились в Снежном в подъезде его дома. 21 июня 2019 года Цемах отвез жену на работу и вернулся домой. В этот момент в квартиру ворвались сотрудники СБУ. Боевик попытался сопротивляться, но безуспешно.

Червинский не опроверг эту информацию.

Вторая часть операции — переправка Цемаха на подконтрольную Украине территорию. Было решено посадить его в автомобиль и под видом больного человека вывезти с оккупированной территории.

По словам Червинского, сотрудники СБУ с привлечением врачей сформировали легенду о том, что Цемах — больной человек, находящийся под наркозом из-за болевых эффектов.

"Благодаря этому, мы провезли Цемаха от Снежного до Донецка, проехав три блокпоста боевиков. Легенда сработала — боевики не обращали внимания. Цемах сидел на заднем сидении автомобиля, рядом с инвалидным креслом. И они считали, что это дедушка, которого везет его внук к месту его проживания в село Трудовское", – рассказал Червинский.

Когда подъехали к линии разграничения, Цемаха пересадили в инвалидное кресло и вместе с ним перешли на подконтрольную территорию.

С нашей стороны его встречали сотрудники СБУ и разведчики. При этом один из разведчиков погиб, подорвавшись на мине.

При этом Червинский рассказал, что задержание Цемаха якобы планировалось также Нидерландами. Одним из вариантов, по его словам, было залететь в Снежное на двух боевых вертолетах, захватить его там и вывезти. "По моему мнению, это была провальная операция, но они готовы были это делать из-за важности свидетеля", – сказал Червинский.

Вадим Ребрина
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MH17 владимир цемах роман червинский
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