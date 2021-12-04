Экс-сотрудник СБУ рассказал детали о захвате в ОРДЛО ключевого свидетеля по MH17 Цемаха
Бывший сотрудник СБУ Роман Червинский, который руководил операцией по задержанию одного из ключевых свидетелей по делу об авиакатастрофе рейса MH17 Владимира Цемаха, рассказал, как украинцам удалось схватить боевика на оккупированной территории Донбасса и вывезти в Киев. Об этом Червинский рассказал в эфире "Свободы слова с Савиком Шустером".
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Авторы программы зачитали в эфире отрывки из статьи журналиста Юрия Бутусова о проведении операции.
Согласно информации журналиста, сначала сотрудников СБУ под надежной легендой вывели на оккупированную территорию. Они выявили Цемаха и поселились в Снежном в подъезде его дома. 21 июня 2019 года Цемах отвез жену на работу и вернулся домой. В этот момент в квартиру ворвались сотрудники СБУ. Боевик попытался сопротивляться, но безуспешно.
Червинский не опроверг эту информацию.
Вторая часть операции — переправка Цемаха на подконтрольную Украине территорию. Было решено посадить его в автомобиль и под видом больного человека вывезти с оккупированной территории.
По словам Червинского, сотрудники СБУ с привлечением врачей сформировали легенду о том, что Цемах — больной человек, находящийся под наркозом из-за болевых эффектов.
"Благодаря этому, мы провезли Цемаха от Снежного до Донецка, проехав три блокпоста боевиков. Легенда сработала — боевики не обращали внимания. Цемах сидел на заднем сидении автомобиля, рядом с инвалидным креслом. И они считали, что это дедушка, которого везет его внук к месту его проживания в село Трудовское", – рассказал Червинский.
Когда подъехали к линии разграничения, Цемаха пересадили в инвалидное кресло и вместе с ним перешли на подконтрольную территорию.
С нашей стороны его встречали сотрудники СБУ и разведчики. При этом один из разведчиков погиб, подорвавшись на мине.
При этом Червинский рассказал, что задержание Цемаха якобы планировалось также Нидерландами. Одним из вариантов, по его словам, было залететь в Снежное на двух боевых вертолетах, захватить его там и вывезти. "По моему мнению, это была провальная операция, но они готовы были это делать из-за важности свидетеля", – сказал Червинский.
- В июне 2019 года в Снежном украинские спецслужбы задержали Цемаха. Сообщалось, что он был "командиром ПВО" боевиков. В одном из старых видео он якобы признался, что был свидетелем падения Boeing MH17.
- В то же время планировался обмен пленными между Украиной и РФ. Кремль отказался идти на обмен, если в него не будет включен Цемах.
- 3 августа следователи Нидерландов, которые расследуют крушение на Донбассе Boeing MH17, заявили о желании его допросить и потому убедительно требовали не отдавать Цемаха России.
- 7 сентября произошел обмен пленными между Украиной и РФ. В Киев вернулись 35 украинских узников Кремля (список). В Москву также были доставлены 35 заключенных, среди которых – Цемах.
- Глава ОП Андрей Ермак после этого заявил, что Цемах не был "супер важным", и что Украина дала возможность голландским следственным органам провести все необходимые следственные действия с ним.
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