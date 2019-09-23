Ермак об обмене боевика Цемаха: Он не был суперважным

Андрей Ермак (фото - скриншот видео)

Фигурант дела о катастрофе Боинга рейса МН17, боевик Владимир Цемах был согласован в списке обмена между Украиной и РФ "с самого начала". Об этом в интервью изданию Левый берег заявил помощник президента Андрей Ермак, который возглавлял украинскую часть группы по обмену пленных.

"Цемах не был суперважным. Он был согласован в списке с самого начала, но был одним из, а не какой-то принципиальной договоренностью. Для нас был принципиален Сенцов, и мы с самого начала об этом говорили. Но так, чтобы кого-то конкретного выдергивали и меняли, такого не было", - отметил Ермак.

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Он объяснил, какая была позиция Украины по Цемаху.

"По Цемаху у нас была следующая позиция: президент провел ряд консультаций с европейскими партнерами, рассказал ситуацию, чтобы они были в курсе дела. Мы дали возможность голландским следственным органам провести все необходимые следственные действия. Что касается ценности Цемаха как свидетеля, о чем пишут СМИ, как юрист могу сказать: оценить это можно лишь тогда, когда дело рассматривается в суде", - сказал Ермак.

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