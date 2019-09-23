Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Ермак об обмене боевика Цемаха: Он не был суперважным

Ермак об обмене боевика Цемаха: Он не был суперважным - Фото
Андрей Ермак (фото - скриншот видео)
23.09.2019, 08:48

Помощник президента отметил, что Украина дала возможность голландским правоохранителям провести все следственные действия перед обменом

Фигурант дела о катастрофе Боинга рейса МН17, боевик Владимир Цемах был согласован в списке обмена между Украиной и РФ "с самого начала". Об этом в интервью изданию Левый берег заявил помощник президента Андрей Ермак, который возглавлял украинскую часть группы по обмену пленных.

"Цемах не был суперважным. Он был согласован в списке с самого начала, но был одним из, а не какой-то принципиальной договоренностью. Для нас был принципиален Сенцов, и мы с самого начала об этом говорили. Но так, чтобы кого-то конкретного выдергивали и меняли, такого не было", - отметил Ермак.

Читайте также: Главный переговорщик Зеленского. Кто такой Андрей Ермак

Он объяснил, какая была позиция Украины по Цемаху.

"По Цемаху у нас была следующая позиция: президент провел ряд консультаций с европейскими партнерами, рассказал ситуацию, чтобы они были в курсе дела. Мы дали возможность голландским следственным органам провести все необходимые следственные действия. Что касается ценности Цемаха как свидетеля, о чем пишут СМИ, как юрист могу сказать: оценить это можно лишь тогда, когда дело рассматривается в суде", - сказал Ермак.

Читайте также: Военные рассказали детали спецоперации по вывозу Цемаха: видео

 

Напишите нам
обмен Олег Сенцов владимир цемах андрей ермак
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 