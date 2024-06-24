Удар по складу "шахедов" в российском Ейске. ВСУ уточнили количество уничтоженных дронов
В результате атаки Сил обороны на военный объект врага в городе Ейск Краснодарского края РФ в ночь на 21 июня было уничтожено более 100 беспилотников разных типов. Об этом сообщила пресс-служба Военно-морских сил Вооруженных Сил Украины.
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По информации ВМС, во взаимодействии с СБУ были поражены объекты военного полигона 726-го учебного центра противовоздушной обороны (в/ч 33859). На его территории оккупанты обучают военнослужащих для использования беспилотников разных видов.
В результате удара Сил обороны было уничтожено:
→ 20 единиц Shahed-136 ("Герань-2");
→ 50 единиц ударных беспилотников "Ланцет";
→ 40 единиц разведывательных дронов ZALA;
→ 10 единиц разведывательных беспилотников SuperCam.
В ВМС отметили, что также среди погибших есть инструкторы и технический персонал из Елабуги (Татарстан).
- 21 июня Силы обороны сообщили об уничтожении склада дронов-камикадзе типа Shahed и сопутствующей инфраструктуры оккупантов в Ейске.
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