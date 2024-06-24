Удар по складу "шахедов" в российском Ейске. ВСУ уточнили количество уничтоженных дронов

Российские беспилотники (Фото: ресурс окупантов)

В результате атаки Сил обороны на военный объект врага в городе Ейск Краснодарского края РФ в ночь на 21 июня было уничтожено более 100 беспилотников разных типов. Об этом сообщила пресс-служба Военно-морских сил Вооруженных Сил Украины.

Читайте нас в Telegram: главные новости коротко

По информации ВМС, во взаимодействии с СБУ были поражены объекты военного полигона 726-го учебного центра противовоздушной обороны (в/ч 33859). На его территории оккупанты обучают военнослужащих для использования беспилотников разных видов.

В результате удара Сил обороны было уничтожено:

→ 20 единиц Shahed-136 ("Герань-2");

→ 50 единиц ударных беспилотников "Ланцет";

→ 40 единиц разведывательных дронов ZALA;

→ 10 единиц разведывательных беспилотников SuperCam.

В ВМС отметили, что также среди погибших есть инструкторы и технический персонал из Елабуги (Татарстан).

21 июня Силы обороны сообщили об уничтожении склада дронов-камикадзе типа Shahed и сопутствующей инфраструктуры оккупантов в Ейске.

Читайте также: В Краснодарском крае РФ ночью раздавались взрывы: местные власти сообщили об атаке дронов – видео