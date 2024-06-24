Удар по складу "шахедів" у російському Єйську. ЗСУ уточнили кількість знищених дронів

21 червня Сили оборони завдали удару по військовому об'єкту окупантів у Краснодарському краї РФ

Російські безпілотники (Фото: ресурс окупантів)

Внаслідок атаки Сил оборони на військовий об’єкт ворога у місті Єйськ Краснодарського краю РФ у ніч проти 21 червня було знищено понад 100 безпілотників різних типів. Про це повідомила пресслужба Військово-морських сил Збройних Сил України.

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За інформацією ВМС, у взаємодії з СБУ було уражено об'єкти військового полігону 726-го навчального центру протиповітряної оборони (в/ч 33859). На його території окупанти навчають військовослужбовців для використання безпілотників різних видів.

Внаслідок удару Сил оборони було знищено:

→ 20 одиниць Shahed-136 ("Герань-2");

→ 50 одиниць ударних безпілотників "Ланцет";

→ 40 одиниць розвідувальних дронів ZALA;

→ 10 одиниць розвідувальних безпілотників SuperCam.

У ВМС зазначили, що також є загиблі серед інструкторського складу та технічного персоналу з Єлабуги (Татарстан).

21 червня Сили оборони повідомили про знищення складу дронів-камікадзе типу Shahed і супутньої інфраструктури окупантів у Єйську.

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