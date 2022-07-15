Удар по Виннице 14 июля. Три ракеты оккупанты запустили с малого ракетного корабля – ОК Юг
15.07.2022, 02:19
Последствия ракетного удара по Виннице (Фото: Нацполиция)
Три ракеты, которые ударили по Виннице утром 14 июля, оккупанты выпустили с малого ракетного корабля. Об этом сообщает оперативное командование "Юг".
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"Малым ракетным кораблем из района мыса Фиолент был осуществлен пуск трех ракет типа "Калибр", попавших по Виннице", – говорится в сообщении.
По информации Воздушных сил ВСУ, оккупанты выпустили по Виннице пять ракет "Калибр", две из них сбили ПВО. Также сообщалось, что ракеты были выпущены с российской подводной лодки.
- В результате утреннего ракетного удара России по гражданским объектам в центре Винницы подтверждена гибель 23 человек, в том числе троих детей. 117 человек получили ранения, 34 из них – тяжелые, пятеро находятся в критическом состоянии.
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