Удар по Запорожью: попадание в энергосистему, движение по Днепровской ГЭС перекрыли

Запорожская область. Иллюстративное изображение (Фото: EPA)

Ночью 1 июня российская армия массированно атаковала Запорожье и попала в один из объектов энергетической инфраструктуры, также повреждены более 20 домов. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

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По словам Федорова, есть разрушения, но обошлось без пострадавших. В результате удара повреждено также более 20 жилых домов и учреждений социальной сферы.

Патрульная полиция области сообщила о временном перекрытии движения по Днепровской ГЭС. Объезд осуществляется через Арковый мост о. Хортица, а также Новые мосты и Хортицкий район.

В ночь на 1 июня российская армия комбинированно атаковала Украину, в результате этого польские Вооруженные Силы в воздух подняли самолеты. Воздушные силы Вооруженных Сил Украины сообщали об атаке беспилотников, а затем и применении ракет.

Министр энергетики Герман Галущенко сообщал, что под российским ударом оказались пять энергообъектов Украины.

В результате ночной российской атаки был поражен объект энергетической инфраструктуры в Кировоградской области.

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