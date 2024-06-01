Нічний удар по Запоріжжю: є влучання в об'єкт енергосистеми, рух Дніпровською ГЕС перекрили

У ніч проти 1 червня російська армія комбіновано атакувала Україну

Запорізька область. Ілюстративне зображення (Фото: EPA)

У ніч проти 1 червня російська армія масовано атакувала Запоріжжя й поцілила в один з обʼєктів енергетичної інфраструктури, також пошкоджені понад 20 будинків. Про це повідомив глава Запорізької ОВА Іван Федоров.

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За словами Федорова, є руйнування, але обійшлося без постраждалих. Унаслідок удару пошкоджено також понад 20 житлових будинків і закладів соціальної сфери.

Патрульна поліція області повідомила про тимчасове перекриття руху Дніпровською ГЕС. Обʼїзд здійснюється через Арковий міст о. Хортиця, а також через Нові мости та Хортицький район.

У ніч проти 1 червня російська армія комбіновано атакувала Україну, внаслідок цього польські Збройні Сили в повітря підняли літаки. Повітряні сили Збройних Сил України повідомляли про атаку безпілотників, а згодом і застосування ракет.

Міністр енергетики Герман Галущенко повідомляв, що під російським ударом опинилися п'ять енергообʼєктів України.

Внаслідок нічної російської атаки було уражено обʼєкт енергетичної інфраструктури у Кіровоградській області.

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