"Угольное дело" Порошенко. К членам Европейской солидарности пришли с обысками

Сегодня следователи Госбюро расследований и Службы безопасности Украины провели обыски в рамках расследования "угольного дела" пятого президента Петра Порошенко. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Собеседник LIGA.net в правоохранительных органах сообщил, что обыски проходили у некоторых членов партии Европейская солидарность.

Сегодня на брифинге экс-секретарь СНБО и глава центрального штаба Евросолидарности Александр Турчинов сказал, что рано утром силовики провели обыски у первого помощника Порошенко Юрия Онищенко, бывшего нардепа Сергея Березенко и других членов партии. В политсиле считают, что это "провокации и запугивание" со стороны власти.

Пресс-служба ГБР "во избежание манипуляций и спекуляций" проинформировала, что 29 декабря прошли обыски по местам возможного хранения вещей или документов, имеющих значение для уголовного производства.

"Еще раз подчеркиваем, что ГБР действует исключительно в пределах и способом, определенным законодательством, и проведение обысков осуществляется только с целью выявления и фиксации сведений об обстоятельствах совершения уголовных правонарушений и отыскания орудий совершения уголовных правонарушений", – заявили в Госбюро.

В рамках расследования схемы поставок угля с оккупированных территорий осуществляется производство по статьям о финансировании терроризма, госизмене и создании террористической организации. О подозрении уже объявили Порошенко, нардепу от ОПЗЖ Виктору Медведчуку и экс-министру энергетики Владимиру Демчишину.

20 декабря Порошенко объявили о подозрении в госизмене и содействии террористам по делу о закупках угля на временно оккупированной части Донбасса в 2014-15 годах.

В Евросолидарности считают дело "фейковым" и "попыткой расправы над оппозицией" от власти Зеленского.

В опубликованном СМИ тексте подозрения Порошенко есть ряд ляпов.

24 декабря стало известно, что в Офисе генпрокурора подписали ходатайство об аресте Порошенко с альтернативой 1 млрд грн залога.

Читайте также: "Вендетта Зеленского". Порошенко подозревают в госизмене вместе с Медведчуком. Детали дела

Оксана Житнюк

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.