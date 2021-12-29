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"Угольное дело" Порошенко. К членам Европейской солидарности пришли с обысками

Цей матеріал також доступний українською
29.12.2021, 19:00
Петр Порошенко (Фото: eurosolidarity.org)

Сегодня следователи Госбюро расследований и Службы безопасности Украины провели обыски в рамках расследования "угольного дела" пятого президента Петра Порошенко. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

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Собеседник LIGA.net в правоохранительных органах сообщил, что обыски проходили у некоторых членов партии Европейская солидарность.

Сегодня на брифинге экс-секретарь СНБО и глава центрального штаба Евросолидарности Александр Турчинов сказал, что рано утром силовики провели обыски у первого помощника Порошенко Юрия Онищенко, бывшего нардепа Сергея Березенко и других членов партии. В политсиле считают, что это "провокации и запугивание" со стороны власти.

Пресс-служба ГБР "во избежание манипуляций и спекуляций" проинформировала, что 29 декабря прошли обыски по местам возможного хранения вещей или документов, имеющих значение для уголовного производства.

"Еще раз подчеркиваем, что ГБР действует исключительно в пределах и способом, определенным законодательством, и проведение обысков осуществляется только с целью выявления и фиксации сведений об обстоятельствах совершения уголовных правонарушений и отыскания орудий совершения уголовных правонарушений", – заявили в Госбюро.

В рамках расследования схемы поставок угля с оккупированных территорий осуществляется производство по статьям о финансировании терроризма, госизмене и создании террористической организации. О подозрении уже объявили Порошенко, нардепу от ОПЗЖ Виктору Медведчуку и экс-министру энергетики Владимиру Демчишину.

Читайте также: "Вендетта Зеленского". Порошенко подозревают в госизмене вместе с Медведчуком. Детали дела

Оксана Житнюк
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Петр Порошенко госизмена уголь ордло обыски гбр европейская солидарность
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