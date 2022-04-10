"Угостили орков свинцом". Луганские пограничники отбили атаку врага и взяли пленного: фото

В Луганской области пограничники отбили вражескую атаку, ликвидировали нескольких оккупантов и взяли одного в плен. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

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Офицер, обороняющий данную позицию, сообщил, что это уже была четвертая попытка наступления российских оккупантов, и в этот раз россияне снова попытались незаметно подкрасться к позициям украинских бойцов.

"Пограничники щедро угостили орков свинцом. От выстрелов те крысы начали разбегаться, еще больше подвергаясь пулям защитников Украины. Несколько захватчиков остались удобрять украинский чернозем, а один раненый умолял не стрелять и сдался", – сказано в сообщении ГПСУ.

Пленным оказался уроженец временно оккупированного Стаханова Луганской области. Он признался, что с 2019 года "служит" артиллеристом в рядах боевиков. Теперь украинские силы будут выяснять, причастен ли он к обстрелам мирных украинцев.

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Оксана Житнюк

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