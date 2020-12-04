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Угрозы венграм в Закарпатье. Полиция начала два уголовных дела

04.12.2020, 22:50
Угрозы венграм в Закарпатье. Полиция начала два уголовных дела - Фото
Игорь Клименко (Фото: пресс-служба Нацполиции)

Полиция начала два уголовных производства за проявления ксенофобии в Закарпатье. Об этом сообщил председатель Нацполиции Игорь Клименко, передает пресс-служба НПУ.

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Как отмечается, 4 декабря в Закарпатской области на электронные адреса общественных организаций венгерского национального меньшинства начали массово поступать письма с требованием срочно покинуть территорию Украины. Авторы писем угрожали, что в противном случае венгров ждет физическая расправа.

По факту угроз следователи полиции Закарпатья начали два уголовных производства по статьям: угроза убийством и нарушение равноправия граждан в зависимости от их национальной принадлежности. Санкции статей – до 5 лет лишения свободы.

В полиции напоминают, что несколькими днями ранее в Интернете появилось видео, на котором неизвестный в балаклаве и военной форме угрожал гражданам Украины венгерского происхождения физической расправой.

Правоохранители заявили, что установили личность человека, вероятно причастного к этому преступлению.

По данным полиции, этот человек – гражданин соседнего государства, который находился на территории Украины только в период записи ролика, а в день публикации видео выехал за пределы страны. 

"И еще интересный факт, который удалось установить полицейским: впервые провокационное видео, на котором якобы украинский активист угрожает представителям венгерского национального меньшинства, появилось на Ютуб-канале блогера из Сербии. А после того, как ролик распространился в Украине, она его удалила", – сказал Клименко.

Глава Нацполиции подчеркнул, что полученные сегодня электронные письма и провокационное видео, размещенное несколько дней назад, являются звеньями одной цепи, и не исключено, что в этой истории есть иностранный "след".

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Наталия Медведева
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