Угрозы жизни уже нет – на Тернопольщине снизились показатели хлора и соляной кислоты

Тушение пожара в Тернопольской области 20 августа (Фото: ГСЧС)

22 августа в Тернопольской области показатели концентрации хлора и соляной кислоты в воздухе снизились и стали ниже нормы, сообщила обладминистрация. Воздух был загрязнен после российской атаки по промышленному объекту 20 августа.

Присоединяйтесь к нам Facebook и принимайте участие в дискуссиях

Власти сообщили, что в настоящее время опасности в воздухе нет.

На 8:00 показатели концентрации хлора и соляной кислоты в воздухе ниже нормы, свидетельствуют данные замеров Тернопольского областного центра контроля и профилактики болезней Минздрава.

Угрозы жизни и здоровью жителей области нет, отмечают в обладминистрации.

В ночь на 20 августа россияне атаковали дроном промышленное предприятие в Тернопольской области – после удара возник пожар.

Специалисты зафиксировали в области превышения содержания хлора в 4-10 раз из-за пожара после ночной российской атаки.

21 августа в Тернополе специалисты еще фиксировали повышенное содержание хлора и соляной кислоты в воздухе.

Читайте также: Вечером 21 августа россияне ударили баллистикой по Николаевщине – предварительно, "Искандер-М"