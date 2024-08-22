Загрози життю та здоров'ю вже немає – на Тернопільщині знизились показники хлору та соляної кислоти

20-21 серпня фіксувалося забруднення повітря через дроновий удар РФ по промисловому підприємству

Гасіння пожежі на Тернопільщині 20 серпня (Фото: ДСНС)

22 серпня у Тернопільській області показники концентрації хлору та соляної кислоти у повітрі знизились – стали нижче від норми, повідомила обладміністрація. Повітря було забрудненим після російської атаки по промисловому об'єкту 20 серпня.

Читайте нас в Telegram: головні новини коротко

Влада повідомила, що наразі небезпеки у повітрі немає.

Станом на 8:00 показники концентрації хлору та соляної кислоти у повітрі нижче від норми, свідчать дані замірів Тернопільського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ.

Загрози для життя та здоров'я жителів області немає, зауважують в обладміністрації.

У ніч проти 20 серпня росіяни атакували дроном промислове підприємство на Тернопільщині — після удару виникла пожежа.

Фахівці зафіксували в області перевищення вмісту хлору у 4-10 разів через пожежу після нічної російської атаки.

21 серпня у Тернополі фахівці ще фіксували підвищений вміст хлору та соляної кислоти в атмосферному повітрі.

Читайте також: Ввечері 21 серпня росіяни вдарили балістикою по Миколаївщині – попередньо, "Іскандер-М"