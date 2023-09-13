Уклонисты и члены ВВК получили подозрения в Одесской области, фото – СБУ

Разоблачено на коррупции все руководство районной военно-врачебной комиссии в Одесской области, подозрения объявлены также уклонистам, воспользовавшимся "схемой", заявляет Служба безопасности Украины. СБУ вместе с Нацполицией ликвидировали масштабную схему уклонения от мобилизации в области, сообщают правоохранители.

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Ведомство пишет, что руководство одной из ВВК области действовало в составе преступной группы.

За деньги чиновники помогали военнообязанным избежать призыва на основании фиктивных документов о непригодности к службе по состоянию здоровья, заявляет СБУ.

По данным следствия, для этого фигуранты продавали своим клиентам поддельные медицинские заключения, в которых были тяжелые диагнозы.

В сутки организаторы схемы могли сделать более 20 фальшивых медицинских справок, отмечает ведомство.

Для того чтобы уклонисты из других регионов могли пройти через эту ВВК, чиновники изготовляли для них поддельные документы внутренне перемещенных лиц, отмечает СБУ.

Правоохранители пишут, что стоимость таких незаконных услуг составляла от $7000 до $10 000, ценник зависел от срочности выполнения "заказа".

Поддельные документы уклонисты использовали для снятия с военного учета и последующего выезда за границу, сообщает ведомство.

Два секретаря районной ВВК получили подозрение за служебный подлог, совершенный по предварительному сговору группой лиц.

Им грозит штраф до 5 368 000 грн или до трех лет ограничения свободы, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

Также сообщено о подозрении пяти мужчинам, пытавшимся воспользоваться "схемой" уклонения от мобилизации и незаконного выезда за границу.

Им грозит лишение свободы на срок от трех до пяти лет.

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения фигурантам.

Продолжается расследование и привлечение к ответственности причастных к "схеме".

11 сентября президент ввел в действие решение СНБО от 30 августа 2023 года о военно-врачебной экспертизе в ВСУ: в течение трех месяцев будут проверяться решения ВВК об установлении инвалидности и о непригодности граждан к военной службе.

30 августа Зеленский провел заседание СНБО, посвященное итогам проверки ВВК. По словам президента, будут проверены все решения ВВК с начала широкомасштабного вторжения.

Президент заявил, что в некоторых областях после 24 февраля 2022 года количество случаев снятия с военного учета возросло в десять раз по сравнению с периодом до вторжения.

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