Украина будет отвечать оккупантам на обстрелы топливной инфраструктуры – Зеленский
20.06.2022, 00:25
Владимир Зеленский (Скриншот видео)
Украина будет отвечать российским оккупантам на обстрелы топливной инфраструктуры. Об этом сказал президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении 19 июня.
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"Снова обстреливали нашу топливную инфраструктуру – хотят усугубить ситуацию с горючим. Безусловно, будем и на это отвечать", – сказал президент.
- 18 июня армия России нанесла ракетный удар по Кременчугу, в частности по крупнейшему в Украине нефтеперерабатывающему заводу и электростанции. Глава Полтавской ОВА сказал, что НПЗ и ТЭЦ не подлежат восстановлению.
- 19 июня в Новомосковском районе Днепропетровской области три ракеты разрушили нефтебазу.
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