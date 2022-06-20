UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Украина будет отвечать оккупантам на обстрелы топливной инфраструктуры – Зеленский

Цей матеріал також доступний українською
20.06.2022, 00:25
Украина будет отвечать оккупантам на обстрелы топливной инфраструктуры – Зеленский - Фото
Владимир Зеленский (Скриншот видео)

Украина будет отвечать российским оккупантам на обстрелы топливной инфраструктуры. Об этом сказал президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении 19 июня.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Снова обстреливали нашу топливную инфраструктуру – хотят усугубить ситуацию с горючим. Безусловно, будем и на это отвечать", – сказал президент.

  • 18 июня армия России нанесла ракетный удар по Кременчугу, в частности по крупнейшему в Украине нефтеперерабатывающему заводу и электростанции. Глава Полтавской ОВА сказал, что НПЗ и ТЭЦ не подлежат восстановлению.
  • 19 июня в Новомосковском районе Днепропетровской области три ракеты разрушили нефтебазу.
Наталия Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Владимир Зеленский ракетный удар инфраструктура
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Майстер нігтового сервісу УЖГОРОД
Киев PIED-DE-POULE
Дизайнер
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 