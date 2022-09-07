Украина будет проводить демилитаризацию Северной Кореи вслед за Россией — Подоляк
07.09.2022, 09:38
Михаил Подоляк (Фото: скриншот с видео)
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал новость о том, что Россия собирается закупать снаряды у Северной Кореи. Об этом он написал в Twitter.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
По его словам, сначала Украина проводила демилитаризацию России, а теперь в список добавится Северная Корея.
"Украина делает больший вклад в глобальную безопасность, чем все международные организации вместе взятые", — написал Подоляк.
Ранее стало известно, что Россия закупает у КНДР миллионы снарядов для артиллерии. Помимо ракет малой дальности и снарядов для артиллерии, РФ в будущем может попытаться закупить у КНДР и другое оборудование.
- 30 июня Украина разорвала дипломатические отношения с Сирией в ответ на признание ею "независимости" временно оккупированных Россией территорий Украины. Президент Владимир Зеленский назвал "ничтожной историей" так называемое признание Сирией террористических организаций ДНР и ЛНР.
- В ответ на подобное признание МИД разорвал дипломатические отношения с Северной Кореей.
- Северная Корея ответила на разрыв дипотношений с Украиной. Вспомнили США и ядерное оружие.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Последние новости
Комментарии