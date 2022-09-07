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Украина будет проводить демилитаризацию Северной Кореи вслед за Россией — Подоляк

Цей матеріал також доступний українською
07.09.2022, 09:38
Украина будет проводить демилитаризацию Северной Кореи вслед за Россией — Подоляк - Фото
Михаил Подоляк (Фото: скриншот с видео)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал новость о том, что Россия собирается закупать снаряды у Северной Кореи. Об этом он написал в Twitter.

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По его словам, сначала Украина проводила демилитаризацию России, а теперь в список добавится Северная Корея. 

"Украина делает больший вклад в глобальную безопасность, чем все международные организации вместе взятые", — написал Подоляк. 

Дмитро Гриниченко
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Россия война северная корея михаил подоляк
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