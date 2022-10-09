UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Украина будет вести переговоры только с Западом. Темой будет вступление в НАТО — Арахамия

Цей матеріал також доступний українською
09.10.2022, 14:37
Украина будет вести переговоры только с Западом. Темой будет вступление в НАТО — Арахамия - Фото
Давид Арахамия (Фото: скриншот с видео)

Украина готова вести переговоры только с западными странами, а их главной темой будет вступление в НАТО как можно скорее. Об этом заявил глава фракции Слуга народа Давид Арахамия

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Политик упомянул заявление министра обороны Румынии Василе Дынку, который призвал страны Запада к переговорам с Россией "ради мира". По словам Арахамии, Украина готова к переговорам с западными странами, но только по поводу вступления в НАТО. 

Он отметил, что это единственная тема, на которую Украина готова говорить на сегодняшний день, а Россия в этих переговорах не нужна. 

"Коллективная безопасность и сильные Вооруженные Силы Украины — это единственная гарантия мира на Европейском континенте. Поэтому переговорные усилия Запада следует направить именно в этом направлении", — заявил Арахамия. 

Читайте также: Переговоры с РФ. Подоляк направил "миротворцев" в Кремль и напомнил о массовых убийствах 

Дмитро Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война нато переговоры с россией Давид Арахамия
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Менеджер з продажу (В2С)
Киев Eurosales
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 