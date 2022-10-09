Украина будет вести переговоры только с Западом. Темой будет вступление в НАТО — Арахамия
Украина готова вести переговоры только с западными странами, а их главной темой будет вступление в НАТО как можно скорее. Об этом заявил глава фракции Слуга народа Давид Арахамия.
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Политик упомянул заявление министра обороны Румынии Василе Дынку, который призвал страны Запада к переговорам с Россией "ради мира". По словам Арахамии, Украина готова к переговорам с западными странами, но только по поводу вступления в НАТО.
Он отметил, что это единственная тема, на которую Украина готова говорить на сегодняшний день, а Россия в этих переговорах не нужна.
"Коллективная безопасность и сильные Вооруженные Силы Украины — это единственная гарантия мира на Европейском континенте. Поэтому переговорные усилия Запада следует направить именно в этом направлении", — заявил Арахамия.
- Зеленский считает, что Россия не хочет настоящих мирных переговоров, она хочет получить время на перегруппировку войск и подготовку нового удара по Украине.
- Спикер президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын заявил, что украинцы имеют право защищать свою землю, но не должны отказываться от переговоров с Россией.
- Переговоров сейчас просит и сам Путин. Но это желание возникло после провалов армии РФ в Украине.
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