Украина будет вести переговоры только с Западом. Темой будет вступление в НАТО — Арахамия

Украина готова вести переговоры только с западными странами, а их главной темой будет вступление в НАТО как можно скорее. Об этом заявил глава фракции Слуга народа Давид Арахамия.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Политик упомянул заявление министра обороны Румынии Василе Дынку, который призвал страны Запада к переговорам с Россией "ради мира". По словам Арахамии, Украина готова к переговорам с западными странами, но только по поводу вступления в НАТО.

Он отметил, что это единственная тема, на которую Украина готова говорить на сегодняшний день, а Россия в этих переговорах не нужна.

"Коллективная безопасность и сильные Вооруженные Силы Украины — это единственная гарантия мира на Европейском континенте. Поэтому переговорные усилия Запада следует направить именно в этом направлении", — заявил Арахамия.

Читайте также: Переговоры с РФ. Подоляк направил "миротворцев" в Кремль и напомнил о массовых убийствах

Дмитро Гриниченко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.