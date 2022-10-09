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Переговоры с РФ. Подоляк направил "миротворцев" в Кремль и напомнил о массовых убийствах

Цей матеріал також доступний українською
09.10.2022, 12:43
Переговоры с РФ. Подоляк направил
Михаил Подоляк (Фото: пресс-служба ОП)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк обратился к "миротворцам", которые склоняют Украину к переговорам с Россией. Об этом он написал в Twitter.

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По его словам, если "миротворцы" хотят переговоров с Россией, то им стоит пересмотреть фото и видео массовых захоронений, которые устроили российские оккупанты, а также преложить Кремлю немедленно вывести армию РФ с территории Украины. 

"Сформируйте трибунал и требуйте выдачи военных преступников. Меньше фантазий — больше реалий", — написал Подоляк. 

Ранее президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны, которым предусмотрен отказ от переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным.

Читайте также: Трамп заявил, что Байден "почти вынудил" Путина атаковать Украину: Они насмехались над ним

Дмитро Гриниченко
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война переговоры с россией михаил подоляк
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