Переговоры с РФ. Подоляк направил "миротворцев" в Кремль и напомнил о массовых убийствах

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк обратился к "миротворцам", которые склоняют Украину к переговорам с Россией. Об этом он написал в Twitter.

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По его словам, если "миротворцы" хотят переговоров с Россией, то им стоит пересмотреть фото и видео массовых захоронений, которые устроили российские оккупанты, а также преложить Кремлю немедленно вывести армию РФ с территории Украины.

"Сформируйте трибунал и требуйте выдачи военных преступников. Меньше фантазий — больше реалий", — написал Подоляк.

Ранее президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны, которым предусмотрен отказ от переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным.

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Дмитро Гриниченко

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