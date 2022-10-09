Переговоры с РФ. Подоляк направил "миротворцев" в Кремль и напомнил о массовых убийствах
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк обратился к "миротворцам", которые склоняют Украину к переговорам с Россией. Об этом он написал в Twitter.
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По его словам, если "миротворцы" хотят переговоров с Россией, то им стоит пересмотреть фото и видео массовых захоронений, которые устроили российские оккупанты, а также преложить Кремлю немедленно вывести армию РФ с территории Украины.
"Сформируйте трибунал и требуйте выдачи военных преступников. Меньше фантазий — больше реалий", — написал Подоляк.
Ранее президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны, которым предусмотрен отказ от переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным.
- Зеленский считает, что Россия не хочет настоящих мирных переговоров, она хочет получить время на перегруппировку войск и подготовку нового удара по Украине.
- Спикер президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын заявил, что украинцы имеют право защищать свою землю, но не должны отказываться от переговоров с Россией.
- Переговоров сейчас просит и сам Путин. Но это желание возникло после провалов армии РФ в Украине.
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