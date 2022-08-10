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Украина договаривается со Швейцарией о представительстве ее интересов в России

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10.08.2022, 21:20
Украина договаривается со Швейцарией о представительстве ее интересов в России - Фото
Иллюстративное изображение (Фото - depositephotos.com)

Министерство иностранных дел Швейцарии официально подтвердило, что ведет согласование мандата на представительство Украины на территории России. Об этом сообщает SwissInfo.ch.

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Издание утверждает, что детали соглашения на представительство не раскрываются, основной его задачей будет обеспечение консульскими услугами граждан Украины, которые постоянно живут или оказались в России.

Нейтральную Швейцарию часто выбирают на роль дипломатического посредника, когда государства частично или полностью разрывают отношения.

В то же время, МИД Швейцарии дал понять, что такое посредничество будет возможно, только если на него согласится Россия.

По сообщению Radio Télévision Suisse, которое запросило реакцию на новость у посольства России в Швейцарии, такое согласие "маловероятно", так как в МИД России не готовы "рассматривать предложения посредничества от стран, которые примкнули к санкциям".

Ранее Россия включила Швейцарию в список "недружественных" стран.

После появления этих публикаций МИД Украины опубликовал разъяснение пресс-представителя Олега Николенко о достижении принципиальной договоренности со Швейцарией по вопросу о представлении украинских интересов на территории России.

"Выбор в пользу Швейцарии был сделан из-за ее большого опыта выполнения подобных функций, и мы благодарны швейцарскому правительству за готовность предоставить свои добрые услуги", – сказано в разъяснении.

Также уточняется, что "модальности представления Швейцарией интересов Украины в РФ будут определяться двусторонним соглашением", и что "согласно Венской конвенции о дипломатических отношениях, согласие на представление Швейцарией интересов Украины в России должна предоставить принимающая сторона".

Украина разорвала дипломатические отношения с Россией сразу после начала полномасштабного вторжения.   

Сергей Бережной
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дипломатия Швейцария разрыв дипломатических отношений
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