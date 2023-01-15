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Украина доказала: если у нее будет оружие, она доведет дело до конца – глава МИД Британии

Цей матеріал також доступний українською
15.01.2023, 15:35
Украина доказала: если у нее будет оружие, она доведет дело до конца – глава МИД Британии - Фото
Джеймс Клеверли (Фото - EPA)

Для Запада "настало время ускориться и двигаться дальше и быстрее" в вопросах военной помощи Украине, а для ВСУ наступает удобный момент, чтобы реализовать преимущество перед армией РФ. Об этом написал в The Sun глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли.

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"Настало время ускориться и идти дальше и быстрее, оказывая Украине необходимую поддержку... Своим мужеством и упорством наши украинские друзья доказали – если у них есть инструменты, они доведут дело до конца", – написал Клеверли.

Министр отмечает, что российская армия застряла в обороне, ее боевой дух падает из-за "бестолкового состояния военной логистики РФ".

При этом, пишет он, ни один из российских оперативных командующих, которые руководили вторжением в феврале 2022 года, свой пост не сохранил.

Клеверли считает, что "для Украины настал подходящий момент, чтобы воспользоваться преимуществом", и именно поэтому Британия решила ускорить и увеличить военную поддержку и намерена поставить Украине до 14 основных боевых танков Challenger 2.

Он также сообщил, что детали нового пакета военной помощи озвучит завтра в Парламенте министр обороны Бен Уоллес.

Читайте также: "Лед тронулся". Запад дает Украине боевые танки: сколько "Леопардов" могут получить ВСУ

Сергій Бережний
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Великобритания военная помощь Бен Уоллес джеймс клеверли Challenger 2
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