Украина доказала: если у нее будет оружие, она доведет дело до конца – глава МИД Британии

Для Запада "настало время ускориться и двигаться дальше и быстрее" в вопросах военной помощи Украине, а для ВСУ наступает удобный момент, чтобы реализовать преимущество перед армией РФ. Об этом написал в The Sun глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли.

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"Настало время ускориться и идти дальше и быстрее, оказывая Украине необходимую поддержку... Своим мужеством и упорством наши украинские друзья доказали – если у них есть инструменты, они доведут дело до конца", – написал Клеверли.

Министр отмечает, что российская армия застряла в обороне, ее боевой дух падает из-за "бестолкового состояния военной логистики РФ".

При этом, пишет он, ни один из российских оперативных командующих, которые руководили вторжением в феврале 2022 года, свой пост не сохранил.

Клеверли считает, что "для Украины настал подходящий момент, чтобы воспользоваться преимуществом", и именно поэтому Британия решила ускорить и увеличить военную поддержку и намерена поставить Украине до 14 основных боевых танков Challenger 2.

Он также сообщил, что детали нового пакета военной помощи озвучит завтра в Парламенте министр обороны Бен Уоллес.

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Сергій Бережний

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