Украина экстрадировала в Турцию члена Аль-Каиды

Фото: пресс-служба прокуратуры

Прокуратура Киева по поручению Минюста Украины провела проверку гражданина Турции, который находится в международном розыске. Его передали Высшему уголовному суду города Аданы, который осудил мужчину за участие в вооруженной террористической организации Аль-Каида. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

Иностранец пытался получить в Украине статус беженца. Ему было отказано.

Адвокаты хотели обжаловать решение Минюста о выдаче их подзащитного Турции, однако позже мужчина сам согласился на экстрадицию.

Передача участника террористической группы состоялась 3 июня.

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