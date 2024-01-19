Украина хочет организовать разговор Зеленского с Си Цзиньпином – Кулеба
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина планирует организовать телефонный разговор между президентом Владимиром Зеленским и лидером Китая Си Цзиньпином. Об этом дипломат заявил на Давосском форуме, передает Bloomberg.
Кулеба отметил, что телефонный разговор важен на фоне подготовки к саммиту Глобального мира.
В ходе Всемирного экономического форума в Давосе глава МИД подчеркнул, что правительство настаивает на организации прямого канала между Си и Зеленским.
"Есть вещи, о которых они могут говорить", – добавил Кулеба, напомнив, что украинская формула мира – это способ восстановления продолжительного справедливого мира в Украине.
- 17 января 2024 года Зеленский в Давосе заявил, что "с радостью встретился бы с китайским лидером, но его здесь нет". Он пообещал, что премьер Шмыгаль встретится с китайским коллегой.
- Ранее спикер МИД КНР Мао Нин, отвечая на вопрос, просила ли Украина о встрече между Зеленским и премьер-министром Китая в Давосе, отметила, что "о переговорах нет никакой информации".
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