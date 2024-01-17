Зеленський: Я б зустрівся з Сі, але його немає у Давосі. Шмигаль зустрінеться з прем'єром КНР

Президент сподівається на подальшу співпрацю з Китаєм у реалізації формули миру

Володимир Зеленський (Скриншот)

Президент Володимир Зеленський заявив на пресконференції, що прем'єр Денис Шмигаль зустрінеться з китайським колегою Лі Цяном на полях Давоського форуму.

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У Зеленського запитали, чому він не зустрічається з китайською делегацією та лідером КНР Сі Цзіньпіном.

Президент відповів: "Чому? Тому що лідер Китаю не тут, його немає. Але їхній прем'єр тут, тому наш прем'єр зустрінеться з ним. Це все не проблема. Я б з радістю зустрівся з лідером Китаю Сі Цзіньпіном".

Він додав, що йому важливі "не діалоги, а рішення, які ухвалюють ті чи інші лідери". У цьому контексті Зеленський згадав реалізацію української формули миру та торішню зустріч з Сі.

"Я вже мав з ним розмову щодо цього, і сподіваюся, що ми продовжуватимемо сприяти миру в Україні та світі", – резюмував глава держави.

Раніше спікер МЗС КНР Мао Нін, відповідаючи на запитання, чи просила Україна про зустріч між Зеленським та прем'єр-міністром Китаю у Давосі, зазначила, що "про переговори немає жодної інформації".

14 січня в Давосі розпочалася четверта зустріч радників із національної безпеки та зовнішньої політики щодо принципів відновлення миру в Україні. Кількість представлених країн та міжнародних організацій проти жовтневої зустрічі на Мальті збільшилася на 20% – з 66 до 81.

Україна запропонувала у Давосі розробити міжнародний механізм виведення російських військ та створити для цього робочу групу на рівні міністрів оборони та радників із нацбезпеки.

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