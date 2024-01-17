Зеленский: Я бы встретился с Си, но его нет в Давосе. Шмыгаль встретится с премьером КНР

Президент надеется на дальнейшее сотрудничество с Китаем в реализации формулы мира

Владимир Зеленский (Скриншот)

Президент Владимир Зеленский заявил на пресс-конференции, что премьер Денис Шмыгаль встретится с китайским коллегой Ли Цяном на полях Давосского форума.

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У Зеленского спросили, почему он не встречается с китайской делегацией и лидером КНР Си Цзиньпином.

Президент ответил: "Почему? Потому что лидер Китая не здесь, его нет. Но их премьер здесь, потому наш премьер встретится с ним. Это все не проблема. Я бы с радостью встретился с лидером Китая Си Цзиньпином".

Он добавил, что ему важны "не диалоги, а решения, которые принимают те или иные лидеры". В этом контексте Зеленский упомянул реализацию украинской формулы мира и прошлогоднюю встречу с Си.

"Я уже имел с ним разговор по этому поводу, и надеюсь, что мы будем продолжать содействовать миру в Украине и мире", – резюмировал глава государства.

Ранее спикер МИД КНР Мао Нин, отвечая на вопрос, просила ли Украина о встрече между Зеленским и премьер-министром Китая в Давосе, отметила, что "о переговорах нет никакой информации".

14 января в Давосе началась четвертая встреча советников по национальной безопасности и внешней политике по принципам восстановления мира в Украине. Количество представленных стран и международных организаций против октябрьской встречи на Мальте увеличилось на 20% – с 66 до 81%.

Украина предложила в Давосе разработать международный механизм вывода российских войск и создать для этого рабочую группу на уровне министров обороны и советников по нацбезопасности.

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