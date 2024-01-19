Україна хоче організувати розмову Зеленського з Сі Цзіньпіном – Кулеба

Дмитро Кулеба (Фото: МЗС)

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна планує організувати телефонну розмову між президентом Володимиром Зеленським та лідером Китаю Сі Цзіньпіном. Про це дипломат заявив на Давоському форумі, передає Bloomberg.

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Кулеба зазначив, що телефонна розмова важлива на тлі підготовки до саміту Глобального миру.

Під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі глава МЗС підкреслив, що уряд наполягає на організації прямого каналу між Сі та Зеленським.

"Є речі, про які вони можуть говорити", – додав Кулеба, нагадавши, що українська формула миру – це спосіб відновлення тривалого справедливого миру в Україні.

17 січня 2024 року Зеленський у Давосі заявив, що "з радістю б зустрівся з китайським лідером, але його тут немає". Він пообіцяв, що прем'єр Шмигаль зустрінеться з китайським колегою.

Раніше спікерка МЗС КНР Мао Нін, відповідаючи на запитання, чи просила Україна про зустріч між Зеленським та прем'єр-міністром Китаю у Давосі, зазначила, що "про переговори немає жодної інформації".

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