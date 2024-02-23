Украина и Дания проведут оборонный и инвестиционный форумы. Зеленский: Отношения на высоте

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина и Дания договорились о проведении двустороннего форума оборонных индустрий, а также инвестиционного форума. Об этом он заявил в своем вечернем обращении.

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По словам главы государства, команды стран договорились о проведении двустороннего форума оборонных индустрий, а также инвестиционного форума.

"То есть отношения действительно на высоте. Говорили сегодня, кстати, и о конкретных сроках, когда в украинском небе появятся F-16, с которыми Дания очень, очень помогла", – сказал президент.

Также Зеленский добавил, что во время встречи с премьер-министром Дании Мэтте Фредериксен был обсужден вопрос совместного оборонного производства.