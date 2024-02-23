Украина и Дания проведут оборонный и инвестиционный форумы. Зеленский: Отношения на высоте
Президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина и Дания договорились о проведении двустороннего форума оборонных индустрий, а также инвестиционного форума. Об этом он заявил в своем вечернем обращении.
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По словам главы государства, команды стран договорились о проведении двустороннего форума оборонных индустрий, а также инвестиционного форума.
"То есть отношения действительно на высоте. Говорили сегодня, кстати, и о конкретных сроках, когда в украинском небе появятся F-16, с которыми Дания очень, очень помогла", – сказал президент.
Также Зеленский добавил, что во время встречи с премьер-министром Дании Мэтте Фредериксен был обсужден вопрос совместного оборонного производства.
- 23 февраля Украина и Дания подписали соглашение о безопасности. Полный текст опубликованного документа LIGA.net публиковала здесь.
- Сегодня же премьер-министр Дании Фредериксен заявила, что истребители F-16, которые должна передать Дания, появятся в украинском небе к лету 2024 года. По ее словам, задержка связана только с техническими моментами.