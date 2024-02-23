Україна та Данія проведуть оборонний та інвестиційний форуми. Зеленський: Відносини на висоті

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна та Данія домовилися про проведення двостороннього форуму оборонних індустрій, а також інвестиційного форуму. Про це він заявив у своєму вечірньому зверненні.

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За словами глави держави, команди країн домовилися про проведення двостороннього форуму оборонних індустрій, а також інвестиційного форуму.

"Тобто відносини справді на висоті. Говорили сьогодні, до речі, і про конкретні терміни, коли в українському небі з’являться F-16, із якими Данія дуже, дуже допомогла", – сказав президент.

Також Зеленський додав, що під час зустрічі з прем'єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен було обговорено питання спільного оборонного виробництва.