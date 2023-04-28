Украина и Запад пытаются дезориентировать Россию о будущем наступлении, считают в Латвии
Украина и ее западные союзники пытаются намеренно "напустить туман", вбрасывая многочисленные варианты наступления ВСУ. Об этом заявил Каспар Пуданс, командующий Земессардзе (национальной гвардии. – Ред.) Латвии, пишет Delfi.
Пуданс считает, что война "находится в фазе выжидания" и "давления на сознание противника". По его мнению, инициатива сейчас находится на стороне Украины, которая пытается создать атмосферу неопределенности относительно того, где именно будет наступление, и Запад в целом поддерживает эти усилия. Определить в такой ситуации направления и настоящие задачи наступления для России очень трудно.
По мнению командующего Земессардзе, количество переданного Украине вооружения нельзя назвать "достаточным". При этом, отмечает он, в Украине понимают, что наступление должно быть успешным, потому что это может повлиять на настроения на Западе.
- ВСУ сейчас готовят наступление на одном из направлений, но для широких операций нужно больше вооружений, заявил главком Залужный.
- Задача Сил обороны Украины в процессе изгнания российских оккупантов с украинской земли – максимально уничтожать личный состав врага, сказал генерал.
- Советник Залужного: Война может длиться еще год. Нужно вернуть Азов и Крым, победить РФ в бою.
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