Украина и Запад пытаются дезориентировать Россию о будущем наступлении, считают в Латвии

Украина и ее западные союзники пытаются намеренно "напустить туман", вбрасывая многочисленные варианты наступления ВСУ. Об этом заявил Каспар Пуданс, командующий Земессардзе (национальной гвардии. – Ред.) Латвии, пишет Delfi.

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Пуданс считает, что война "находится в фазе выжидания" и "давления на сознание противника". По его мнению, инициатива сейчас находится на стороне Украины, которая пытается создать атмосферу неопределенности относительно того, где именно будет наступление, и Запад в целом поддерживает эти усилия. Определить в такой ситуации направления и настоящие задачи наступления для России очень трудно.

По мнению командующего Земессардзе, количество переданного Украине вооружения нельзя назвать "достаточным". При этом, отмечает он, в Украине понимают, что наступление должно быть успешным, потому что это может повлиять на настроения на Западе.

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Сергій Бережний

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