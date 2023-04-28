UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Украина и Запад пытаются дезориентировать Россию о будущем наступлении, считают в Латвии

Цей матеріал також доступний українською
28.04.2023, 16:32
Украина и Запад пытаются дезориентировать Россию о будущем наступлении, считают в Латвии - Фото
Каспар Пуданс (Фото - скриншот из видео)

Украина и ее западные союзники пытаются намеренно "напустить туман", вбрасывая многочисленные варианты наступления ВСУ. Об этом заявил Каспар Пуданс, командующий Земессардзе (национальной гвардии. – Ред.) Латвии, пишет Delfi.

Пуданс считает, что война "находится в фазе выжидания" и "давления на сознание противника". По его мнению, инициатива сейчас находится на стороне Украины, которая пытается создать атмосферу неопределенности относительно того, где именно будет наступление, и Запад в целом поддерживает эти усилия. Определить в такой ситуации направления и настоящие задачи наступления для России очень трудно.  

По мнению командующего Земессардзе, количество переданного Украине вооружения нельзя назвать "достаточным". При этом, отмечает он, в Украине понимают, что наступление должно быть успешным, потому что это может повлиять на настроения на Западе.

Читайте также: Резников о наступлении: В глобальном плане ВСУ готовы, мы получили много боевой техники

Сергій Бережний
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война Латвия военная помощь наступление ВСУ Каспар Пуданс
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 