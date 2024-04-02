Украина использует дроны с искусственным интеллектом для поражения объектов в России – CNN

Искусственный интеллект помогает беспилотникам лучше ориентироваться в местности и избегать препятствий, сообщил собеседник информагентства.

Дроны (Иллюстративное фото - EPA)

Украина использует беспилотники с искусственным интеллектом для атаки энергетических целей на российских территориях. Об этом сообщает CNN со ссылкой на неназванного собеседника, близкого к украинской программе беспилотников.

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По данным издания, подобные атаки, направленные на российскую промышленность, стали возможны благодаря использованию дронов с большим радиусом действия и расширенными возможностями, в частности с интегрированным искусственным интеллектом.

Поэтому украинские БПЛА лучше ориентируются в пространстве и избегают препятствий на своем пути.

"Точность во время глушения обеспечивается благодаря использованию искусственного интеллекта. Каждый летающий объект имеет терминальный компьютер со спутниковыми данными и данными о местности", – объясняет собеседник.

Маршруты, по которым летят дроны, определяются заранее совместно с союзниками. Беспилотники двигаются по четкому плану полета, чтобы поражать цели с метровой точностью, которая стала возможной благодаря датчикам в беспилотниках, отметили в информагентстве.

"У них есть такая штука под названием "машинное зрение", которая является формой ИИ. По сути вы берете модель и имеете ее на чипе, и вы обучаете эту модель определять географию и цель, к которой она направляется", – сказал аналитик Королевского. института объединенных служб, британского аналитического центра Ной Сильвия.

Он также заверил, что такие беспилотники полностью автономны и не нуждаются в связи со спутниками.