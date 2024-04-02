Украина использует дроны с искусственным интеллектом для поражения объектов в России – CNN
Украина использует беспилотники с искусственным интеллектом для атаки энергетических целей на российских территориях. Об этом сообщает CNN со ссылкой на неназванного собеседника, близкого к украинской программе беспилотников.
По данным издания, подобные атаки, направленные на российскую промышленность, стали возможны благодаря использованию дронов с большим радиусом действия и расширенными возможностями, в частности с интегрированным искусственным интеллектом.
Поэтому украинские БПЛА лучше ориентируются в пространстве и избегают препятствий на своем пути.
"Точность во время глушения обеспечивается благодаря использованию искусственного интеллекта. Каждый летающий объект имеет терминальный компьютер со спутниковыми данными и данными о местности", – объясняет собеседник.
Маршруты, по которым летят дроны, определяются заранее совместно с союзниками. Беспилотники двигаются по четкому плану полета, чтобы поражать цели с метровой точностью, которая стала возможной благодаря датчикам в беспилотниках, отметили в информагентстве.
"У них есть такая штука под названием "машинное зрение", которая является формой ИИ. По сути вы берете модель и имеете ее на чипе, и вы обучаете эту модель определять географию и цель, к которой она направляется", – сказал аналитик Королевского. института объединенных служб, британского аналитического центра Ной Сильвия.
Он также заверил, что такие беспилотники полностью автономны и не нуждаются в связи со спутниками.
- 19 декабря 2023 года Зеленский заявил, что Украина будет увеличивать производство БпЛА, в частности, планируется произвести 1 млн дронов.
- Глава Минцифры Федоров сказал, что Украина может выработать миллион дронов в течение 2024 года, или больше, если речь идет о FPV.
- 16 января 2024 года Федоров рассказал, что благодаря госпроекту "Армия дронов" украинское войско получило в свои ряды почти 20 000 обученных операторов БПЛА.
- 5 февраля в Минцифры рассказали, что этот проект обеспечит более миллиона БпЛА – это будут FPV, которые будут поражать бронированную технику и пушки РФ.