Україна використовує дрони зі штучним інтелектом для ураження енергетичних об'єктів Росії – CNN
Україна використовує безпілотники зі штучним інтелектом, аби атакувати енергетичні цілі на російських територіях. Про це повідомляє CNN з посиланням на неназваного співрозмовника, близького до української програми безпілотників.
За даними видання, подібні атаки, спрямовані на російську промисловість, стали можливими завдяки використанню дронів з більшим радіусом дії й розширеними можливостями, зокрема з інтегрованим штучним інтелектом.
Тому українські БпЛА краще орієнтуються у просторі та уникають перешкод на своєму шляху.
"Точність під час глушіння забезпечується завдяки використанню штучного інтелекту. Кожен літальний об'єкт має термінальний комп’ютер із супутниковими даними та даними про місцевість", – пояснює співрозмовник.
Маршрути, за якими летять дрони, визначаються заздалегідь спільно із союзниками. Безпілотники рухаються за чітким планом польоту, щоб вражати цілі з метровою точністю, яка стала можливою завдяки датчикам у безпілотниках, зазначили в інформагенції.
"У них є така штука під назвою "машинний зір", яка є формою ШІ. По суті, ви берете модель і маєте її на чипі, і ви навчаєте цю модель визначати географію та ціль, до якої вона прямує", – сказав аналітик Королівського інституту об’єднаних служб, британського аналітичного центру Ной Сільвія.
Він також запевнив, що такі безпілотники повністю автономні та не потребують зв'язку зі супутниками.
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