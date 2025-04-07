Украина могла применить силу в Крыму в 2014-м, но нужен был приказ из Киева – Неижпапа

Командующий ВМС ВСУ считает, что если бы Украина применила силу против российских захватчиков в Крыму в 2014 году, "все сейчас было бы иначе"

Алексей Неижпапа (Фото: Facebook)

Во время вторжения российских оккупационных войск в Крым в 2014 году Украина должна была применить свои Вооруженные Силы, но для этого нужен был приказ из Киева. Такое мнение в интервью проекту Радио Свобода Крым.Реалии высказал командующий Военно-морскими силами Украины Алексей Неижпапа.

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"Есть ситуации для применения Вооруженных Сил. К тому времени они были прописаны: у каждого командира части был определенный комплект документов и публичный сигнал по действиям во время тех или иных ситуаций", – сказал он.

По словам Неижпапы, одной из рассматриваемых ситуаций была попытка России захватить Крымский полуостров.

"Просто нужно было кому-то предоставить набор цифр и букв, подав этот сигнал. Тогда Вооруженные Силы заработали бы как механизм <...> Если бы мы тогда сделали это, пожалуй, сейчас все было бы по-другому", – добавил командующий ВМС.

Отвечая на уточняющий вопрос, могли ли Вооруженные Силы действовать независимо, или нужен был приказ из Киева, Неижпапа сказал: "Необходим был приказ применения. Что было в первые дни полномасштабного вторжения? Президент Зеленский ввел военное положение. И все пошло, как должно быть".