Україна мала застосувати силу в Криму у 2014-му, але потрібен був наказ з Києва – Неїжпапа

Командувач ВМС ЗСУ вважає, що якби Україна застосувала силу проти російських загарбників у Криму у 2014 році, "все зараз було б інакше"

Олексій Неїжпапа (Фото: Facebook)

Під час вторгнення російських окупаційних військ у Крим 2014 року Україна мала застосувати свої Збройні Сили, але для цього потрібен був наказ з Києва. Таку думку в інтерв'ю проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії висловив командувач Військово-морських сил України Олексій Неїжпапа.

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"Є ситуації для застосування Збройних Сил. На той час вони були прописані: у кожного командира частини був певний комплект документів і прилюдний сигнал щодо дій під час тих чи інших ситуацій", – сказав він.

За словами Неїжпапи, однією з ситуацій, яка розглядалася, була спроба Росії захопити Кримський півострів.

"Просто треба було комусь надати набір цифр і літер, надавши цей сигнал. Тоді Збройні Сили запрацювали б як механізм <...> Якби ми тоді зробили це, мабуть, зараз все було б інакше", – додав командувач ВМС.

Відповідаючи на уточнювальне запитання, чи могли Збройні Сили діяти незалежно, чи потрібен був наказ з Києва, Неїжпапа сказав: "Потрібен був наказ застосування. Що було у перші дні повномасштабного вторгнення? Президент Зеленський запровадив воєнний стан? І все пішло, як має бути".