Керченський міст залишається ціллю для ЗСУ, але важлива інформаційна тиша – Неїжпапа

Командувач ВМС ЗСУ переконаний, що зараз Керченський міст є складною ціллю. Водночас від планів його зруйнувати Україна не відмовилася

Керченський міст (Фото: ЕРА)

Керченський (Кримський) міст залишається хоч і складною, але ціллю для українських військових. Про це в інтерв'ю проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії заявив командувач Військово-морських сил Олексій Неїжпапа.

"Звісно, що міст – це складна ціль, особливо зараз. Але в житті немає жодної фортеці, яку не можна зруйнувати. Немає кордонів, які не можна перейти. Так і міст, такий же. Така ж ціль, як і решта", – сказав він.

Водночас Неїжпапа переконаний, що важливо дотримуватись інформаційної тиші, оскільки тільки так можна досягти успіху у військових плануваннях.

"А якщо ми кажемо, що завтра ми ударимо Кримський міст, то, напевне, противник про це дізнається через телебачення. Або скажемо, що ми не вдаримо його. Ну, це ж неправильно", – підсумував командувач ВМС.