Керченський міст залишається ціллю для ЗСУ, але важлива інформаційна тиша – Неїжпапа
Керченський (Кримський) міст залишається хоч і складною, але ціллю для українських військових. Про це в інтерв'ю проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії заявив командувач Військово-морських сил Олексій Неїжпапа.
"Звісно, що міст – це складна ціль, особливо зараз. Але в житті немає жодної фортеці, яку не можна зруйнувати. Немає кордонів, які не можна перейти. Так і міст, такий же. Така ж ціль, як і решта", – сказав він.
Водночас Неїжпапа переконаний, що важливо дотримуватись інформаційної тиші, оскільки тільки так можна досягти успіху у військових плануваннях.
"А якщо ми кажемо, що завтра ми ударимо Кримський міст, то, напевне, противник про це дізнається через телебачення. Або скажемо, що ми не вдаримо його. Ну, це ж неправильно", – підсумував командувач ВМС.
- Публічно відомо, що Україна двічі завдавала ударів по Керченському мосту. Вперше об'єкт було пошкоджено 8 жовтня 2022 року. Тоді стався підрив вантажівки, після чого спалахнули паливні цистерни поїзда, що прямував залізничною частиною мосту. Декілька секцій автодороги впали у воду. 8 липня 2023 року Міноборони визнало, що це зробила Україна.
- 17 липня 2023 року сталася друга атака по Кримському мосту за допомогою морських дронів – це була спецоперація СБУ та ВМС.
- Наприкінці 2024 року речник ВМС розповів LIGA.net, що Україна і далі завдає ударів по Кримському мосту, проте наразі немає тих результатів, про які можна було б повідомити публічно. У березні 2025-го командувач цього роду військ натякнув на можливість третьої атаки по об'єкту.