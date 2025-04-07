Керченский мост остается целью для ВСУ, но важна информационная тишина – Неижпапа

Командующий ВМС ВСУ убежден, что сейчас Керченский мост является сложной целью. В то же время, от планов его разрушить Украина не отказалась

Керченский мост (Фото: ЕРА)

Керченский (Крымский) мост остается хоть и сложной, но целью для украинских военных. Об этом в интервью проекту Радио Свобода Крым.Реалии заявил командующий Военно-морских сил Алексей Неижпапа.

"Конечно, мост – это сложная цель, особенно сейчас. Но в жизни нет ни одной крепости, которую нельзя разрушить. Нет границ, которые нельзя перейти. Так и мост, такой же. Такая же цель, как и остальные", – сказал он.

При этом Неижпапа убежден, что важно соблюдать информационную тишину, поскольку только так можно добиться успеха в военном планировании.

"А если мы говорим, что завтра мы ударим по Крымскому мосту, то, наверное, противник об этом узнает по телевидению. Или скажем, что мы не ударим по нему. Ну, это же неправильно", – подытожил командующий ВМС.