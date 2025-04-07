Керченский мост остается целью для ВСУ, но важна информационная тишина – Неижпапа
Керченский (Крымский) мост остается хоть и сложной, но целью для украинских военных. Об этом в интервью проекту Радио Свобода Крым.Реалии заявил командующий Военно-морских сил Алексей Неижпапа.
"Конечно, мост – это сложная цель, особенно сейчас. Но в жизни нет ни одной крепости, которую нельзя разрушить. Нет границ, которые нельзя перейти. Так и мост, такой же. Такая же цель, как и остальные", – сказал он.
При этом Неижпапа убежден, что важно соблюдать информационную тишину, поскольку только так можно добиться успеха в военном планировании.
"А если мы говорим, что завтра мы ударим по Крымскому мосту, то, наверное, противник об этом узнает по телевидению. Или скажем, что мы не ударим по нему. Ну, это же неправильно", – подытожил командующий ВМС.
- Публично известно, что Украина дважды наносила удары по Керченскому мосту. Впервые объект поврежден 8 октября 2022 года. Тогда произошел подрыв грузовика, после чего вспыхнули топливные цистерны поезда, следовавшего по железнодорожной части моста. Несколько секций автодороги упали в воду. 8 июля 2023 года Минобороны признало, что это сделала Украина.
- 17 июля 2023 года произошла вторая атака по Крымскому мосту с помощью морских дронов – это была спецоперация СБУ и ВМС.
- В конце 2024 года представитель ВМС рассказал LIGA.net, что Украина продолжает наносить удары по Крымскому мосту, однако пока нет тех результатов, о которых можно было бы сообщить публично. В марте 2025-го командующий этим родом войск намекнул на возможность третьей атаки по объекту.