"Ракета попала в столовую". Неижпапа раскрыл детали потопления крейсера "Москва"

Поражение флагмана Черноморского флота РФ "Москва" лишь двумя ракетами "Нептун" было маловероятным, но сочетание нескольких факторов, таких как точное попадание в критические части корабля, детонация боекомплекта и неблагоприятные погодные условия привели к его затоплению. Об этом в интервью Крым.Реалии рассказал командующий Военно-морскими силами ВСУ Алексей Неежпапа.

"Конечно, две ракеты, чтобы затопить крейсер, была вероятность очень низкая. Это был обеденный час, адмиральский час, как говорят на флоте", – рассказал он.

По словам Неежпапы, ракета попала в столовую команды – самое большое помещение на крейсере, под которым расположено машинное отделение.

"Носовое машинное отделение, насколько я помню, там недалеко расположен центральный командный пост живучести корабля. Там же – главный командный пункт в соседнем отсеке. То есть такое, знаете, как ахиллесова пятка", – вспомнил адмирал.

Кроме того, по мнению Неижпапы, детонация боезапаса установки АК-630, вероятно, значительно усугубила повреждение корабля. Вторая ракета попала в кормовую часть, повлекшие новые разрушения. Из-за шторма в три балла экипажу было трудно бороться за живучесть корабля, который наконец затонул.

Командующий отметил, что этот успех стал не только тактическим, но и символическим, поскольку Москва была не просто крейсером, а главным кораблем российского флота в Черном море.