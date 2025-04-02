"Ракета влучила в їдальню". Неїжпапа розкрив деталі потоплення крейсера "Москва"

Ураження флагмана Чорноморського флоту РФ "Москва" лише двома ракетами "Нептун" було малоймовірним, але поєднання кількох факторів, таких як точне влучання в критичні частини корабля, детонація боєкомплекту та несприятливі погодні умови, призвели до його затоплення. Про це в інтерв'ю Крим.Реалії розповів командувач Військово-морських сил ЗСУ Олексій Неїжпапа.

"Звісно, що дві ракети, щоб затопить крейсер, була вірогідність дуже низька. Це була пообідня година, адміральська година, як кажуть на флоті", – розповів він.

За словами Неїжпапи, ракета влучила в їдальню команди – найбільше приміщення на крейсері, під яким розташоване машинне відділення.

"Носове машинне відділення, наскільки я пам'ятаю, там недалеко розміщений центральний командний пост живучості корабля. Там же – головний командний пункт у сусідньому відсіку. Тобто таке, знаєте, як ахіллесова п'ята", – згадав адмірал.

Крім того, на думку Неїжпапи, детонація боєзапасу установки АК-630, ймовірно, значно посилила пошкодження корабля. Друга ракета влучила в кормову частину, спричинивши нові руйнування. Через шторм у три бали екіпажу було важко боротися за живучість корабля, що врешті затонув.

Командувач зазначив, що цей успіх став не лише тактичним, а й символічним, оскільки "Москва" була не просто крейсером, а головним кораблем російського флоту в Чорному морі.