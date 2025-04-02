"Ракета влучила в їдальню". Неїжпапа розкрив деталі потоплення крейсера "Москва"
Ураження флагмана Чорноморського флоту РФ "Москва" лише двома ракетами "Нептун" було малоймовірним, але поєднання кількох факторів, таких як точне влучання в критичні частини корабля, детонація боєкомплекту та несприятливі погодні умови, призвели до його затоплення. Про це в інтерв'ю Крим.Реалії розповів командувач Військово-морських сил ЗСУ Олексій Неїжпапа.
"Звісно, що дві ракети, щоб затопить крейсер, була вірогідність дуже низька. Це була пообідня година, адміральська година, як кажуть на флоті", – розповів він.
За словами Неїжпапи, ракета влучила в їдальню команди – найбільше приміщення на крейсері, під яким розташоване машинне відділення.
"Носове машинне відділення, наскільки я пам'ятаю, там недалеко розміщений центральний командний пост живучості корабля. Там же – головний командний пункт у сусідньому відсіку. Тобто таке, знаєте, як ахіллесова п'ята", – згадав адмірал.
Крім того, на думку Неїжпапи, детонація боєзапасу установки АК-630, ймовірно, значно посилила пошкодження корабля. Друга ракета влучила в кормову частину, спричинивши нові руйнування. Через шторм у три бали екіпажу було важко боротися за живучість корабля, що врешті затонув.
Командувач зазначив, що цей успіх став не лише тактичним, а й символічним, оскільки "Москва" була не просто крейсером, а головним кораблем російського флоту в Чорному морі.
- Крейсер "Москва" було знищено у ніч із 13 на 14 квітня 2022 року.
- Наразі залишки флагмана ЧФ РФ перебувають на дні Чорного моря, їх можна розглянути на знімках із супутникового радара.
- 30 березня 2025 року у ВМС заявили, що крейсер "Москва" був уражений без допомоги США. Перед цим NYT заявляв, що потоплення крейсера викликало гнів, здивування та паніку серед адміністрації тодішнього президента США Джо Байдена, яка не знала про підготовку удару.