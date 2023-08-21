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Украина может остановить безвиз с Израилем. Окончательное решение будет в ближайшие дни

Цей матеріал також доступний українською
21.08.2023, 16:41
Украина может остановить безвиз с Израилем. Окончательное решение будет в ближайшие дни - Фото
Евгений Корнийчук (Фото: посольство Украины в Израиле)

Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук заявил, что Киев может приостановить безвизовый режим между странами в ближайшие дни. Об этом он сообщил в эфире местного радио, цитирует его агенство Интерфакс-Украина.

По его словам, если украинское правительство приостановит безвиз с Израилем, то это будет направлено не против людей или религиозных организаций, а против власти. 

"Окончательное решение еще не принято, но будет принято в ближайшие дни", — сказал Корнийчук.

Он отметил участившиеся случаи депортаций украинцев в Израиле.

"Первое, с чем они сталкиваются — у них забирают паспорт, долго содержат в аэропорту для беседы, 5-10 часов. После этого около 10% украинцев отказывают во въезде. Это неприемлемо. Кроме того, Израиль стал единственной страной, с начала войны России против Украины введшей электронные визы для украинцев", — заявил посол.

Дипломат подчеркнул, что высказывает позицию украинской власти. 

"Послушайте заявление президента Зеленского по поводу миграционной проблемы и его требования решить ее немедленно. Это его слова, а не мои. Если будет стоять вопрос за меня, то это право президента отозвать посла обратно в Киев. Такого решения по мне нет. Обязанность правительства Украины — заботиться о своих людях и не позволять притеснять права украинцев", — резюмировал он.

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Дмитрий Гриниченко
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безвизовый режимИзраильвойнаЕвгений Корнийчук
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