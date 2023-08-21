Україна може призупинити безвіз з Ізраїлем. Остаточне рішення буде найближчими днями

Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук заявив, що Київ може призупинити безвізовий режим між країнами найближчими днями. Про це він повідомив в ефірі місцевого радіо, цитує його агентство Інтерфакс-Україна.

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За його словами, якщо український уряд призупинить безвіз з Ізраїлем, то це буде спрямовано не проти людей чи релігійних організацій, а проти влади.

"Остаточне рішення ще не ухвалено, але буде ухвалено найближчими днями", — сказав Корнійчук.

Він відзначив випадки депортацій українців, що почастішали, в Ізраїлі.

"Перше, з чим вони стикаються, — у них забирають паспорт, довго утримують в аеропорту для бесіди, 5-10 годин. Після цього близько 10% українців відмовляють у в'їзді. Це неприйнятно. Крім того, Ізраїль став єдиною країною з початку війни Росії проти України, яка запровадила електронні візи для українців", — заявив посол.

Дипломат наголосив, що висловлює позицію української влади.

"Послухайте заяву президента Зеленського щодо міграційної проблеми та її вимоги вирішити її негайно. Це його слова, а не мої. Якщо стоятиме питання щодо мене, то це право президента відкликати посла назад до Києва. Такого рішення щодо мене немає. Обов'язок уряду України — дбати про своїх людей і не дозволяти утискати права українців", — резюмував він.

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