Україна може призупинити безвіз з Ізраїлем. Остаточне рішення буде найближчими днями
Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук заявив, що Київ може призупинити безвізовий режим між країнами найближчими днями. Про це він повідомив в ефірі місцевого радіо, цитує його агентство Інтерфакс-Україна.
За його словами, якщо український уряд призупинить безвіз з Ізраїлем, то це буде спрямовано не проти людей чи релігійних організацій, а проти влади.
"Остаточне рішення ще не ухвалено, але буде ухвалено найближчими днями", — сказав Корнійчук.
Він відзначив випадки депортацій українців, що почастішали, в Ізраїлі.
"Перше, з чим вони стикаються, — у них забирають паспорт, довго утримують в аеропорту для бесіди, 5-10 годин. Після цього близько 10% українців відмовляють у в'їзді. Це неприйнятно. Крім того, Ізраїль став єдиною країною з початку війни Росії проти України, яка запровадила електронні візи для українців", — заявив посол.
Дипломат наголосив, що висловлює позицію української влади.
"Послухайте заяву президента Зеленського щодо міграційної проблеми та її вимоги вирішити її негайно. Це його слова, а не мої. Якщо стоятиме питання щодо мене, то це право президента відкликати посла назад до Києва. Такого рішення щодо мене немає. Обов'язок уряду України — дбати про своїх людей і не дозволяти утискати права українців", — резюмував він.
- В аеропортах Ізраїлю депортують близько 10% українців, які прибувають. Вони змушені проходити принизливі процедури, розповів для матеріалу LIGA.net посол Євген Корнійчук.
- Посол Корнійчук назвав LIGA.net аргументи на користь призупинення безвізу з Ізраїлем.
- За даними джерела Kyiv Post в РНБО, Україна також нібито хоче виключити Ізраїль з формату Рамштайн. Джерело LIGA.net в керівництві Міноборони такою інформацією не володіє.
Читайте також: Друг мій, ворог мій. Як і чому Ізраїль руйнує стосунки з Україною
Коментарі