Украина может принять участие в саммите, организованном Китаем – посол в Сингапуре Зеленко

Украина рассмотрит возможность участия в мирном саммите под руководством Китая и с участием России, но при определенных условиях, говорит Зеленко

Екатерина Зеленко (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Украина рассмотрит возможность участия в мирном саммите, который будет инициировать Китай и в котором может принять участие Россия. Но только при условии, что переговоры будут основываться на международном праве и принципах, закрепленных в уставе ООН. Об этом заявила посол Украины в Сингапуре Екатерина Зеленко в интервью изданию South China Morning Pos.

Смотрите нас на YouTube: объясняем сложные вещи простыми словами

Дипломат выразила благодарность азиатским странам, принявшим участие в Саммите мира, состоявшемся в Швейцарии 15-16 июня 2024 года, назвав это событие "успехом".

Зеленко считает, что между Украиной и юго-восточной Азией есть возможность для углубления сотрудничества. Она выразила надежду, что страны юго-восточной Азии примут более активное участие в сотрудничестве с Украиной, в частности, в проектах послевоенного восстановления.

Также Зеленко подчеркнула, что Киев хочет видеть Пекин "своим другом" и "не видит и никогда не видел Китай своим противником".