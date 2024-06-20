Украина может принять участие в саммите, организованном Китаем – посол в Сингапуре Зеленко
Украина рассмотрит возможность участия в мирном саммите, который будет инициировать Китай и в котором может принять участие Россия. Но только при условии, что переговоры будут основываться на международном праве и принципах, закрепленных в уставе ООН. Об этом заявила посол Украины в Сингапуре Екатерина Зеленко в интервью изданию South China Morning Pos.
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Дипломат выразила благодарность азиатским странам, принявшим участие в Саммите мира, состоявшемся в Швейцарии 15-16 июня 2024 года, назвав это событие "успехом".
Зеленко считает, что между Украиной и юго-восточной Азией есть возможность для углубления сотрудничества. Она выразила надежду, что страны юго-восточной Азии примут более активное участие в сотрудничестве с Украиной, в частности, в проектах послевоенного восстановления.
Также Зеленко подчеркнула, что Киев хочет видеть Пекин "своим другом" и "не видит и никогда не видел Китай своим противником".
- 16 апреля 2024 года лидер Китая Си Цзиньпин заявил, что его страна поддерживает проведение мирного саммита относительно Украины, но только при участии в нем России.
- 31 мая стало известно, что Китай отказался от участия в Саммите мира в Швейцарии.
- 13 июня издание Reuters писало, что Китай лоббирует среди правительств стран свой план по урегулированию войны в Украине.