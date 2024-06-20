Україна може взяти участь у саміті, який організує Китай – посол у Сінгапурі Зеленко

Україна розгляне можливість участі у мирному саміті під керівництвом Китаю та за участю Росії, але за певних умов, каже Зеленко

Катерина Зеленко (Фото: Андрій Гудзенко/LIGA.net)

Україна розгляне можливість участі в мирному саміті, який ініціюватиме Китай та в якому може взяти участь Росія. Але лише за умови, якщо перемовини будуть ґрунтуватися на міжнародному праві та принципах, які закріплені в статуті ООН. Про це заявила пані посол України в Сінгапурі Катерина Зеленко в інтервʼю виданню South China Morning Post.

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Дипломатка висловила вдячність азійським країнам, які взяли участь у Саміті миру, що відбувся у Швейцарії 15-16 червня 2024 року, назвавши цю подію "успіхом".

Зеленко вважає, що між Україною та південно-східною Азією є можливість для поглиблення співпраці. Вона висловила надію на те, що країни південно-східної Азії візьмуть більш активну участь у співпраці з Україною, зокрема у проєктах повоєнної відбудови.

Також Зеленко підкреслила, що Київ хоче бачити Пекін "своїм другом" і "не бачить і ніколи не бачив Китай своїм супротивником".