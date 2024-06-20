Україна може взяти участь у саміті, який організує Китай – посол у Сінгапурі Зеленко
Україна розгляне можливість участі в мирному саміті, який ініціюватиме Китай та в якому може взяти участь Росія. Але лише за умови, якщо перемовини будуть ґрунтуватися на міжнародному праві та принципах, які закріплені в статуті ООН. Про це заявила пані посол України в Сінгапурі Катерина Зеленко в інтервʼю виданню South China Morning Post.
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Дипломатка висловила вдячність азійським країнам, які взяли участь у Саміті миру, що відбувся у Швейцарії 15-16 червня 2024 року, назвавши цю подію "успіхом".
Зеленко вважає, що між Україною та південно-східною Азією є можливість для поглиблення співпраці. Вона висловила надію на те, що країни південно-східної Азії візьмуть більш активну участь у співпраці з Україною, зокрема у проєктах повоєнної відбудови.
Також Зеленко підкреслила, що Київ хоче бачити Пекін "своїм другом" і "не бачить і ніколи не бачив Китай своїм супротивником".
- 16 квітня 2024 року лідер Китаю Сі Цзіньпін заявив, що його країна підтримує проведення мирного саміту щодо України, але лише за умови участі у ньому Росії.
- 31 травня стало відомо, що Китай відмовився від участі у Саміті миру у Швейцарії.
- 13 червня видання Reuters писало, що Китай лобіює серед урядів країн власний план щодо врегулювання війни в Україні.