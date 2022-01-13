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Украина начинает системное сотрудничество с компаниями США в сфере ОПК – Минобороны

Цей матеріал також доступний українською
13.01.2022, 23:15
Украина начинает системное сотрудничество с компаниями США в сфере ОПК – Минобороны - Фото
США и Украина (фото - depositphotos.com)

12 января состоялась учредительная встреча с целью налаживания постоянного взаимодействия между профильными украинскими ведомствами и ведущими компаниями оборонно-промышленного комплекса США для обеспечения украинской армии высокотехнологичными видами вооружения и военной техники, а также развития украинского ОПК за счет партнерства. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

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Во встрече приняли участие министр обороны Алексей Резников, министр по стратегическим отраслям промышленности Павел Рябикин, посол Украины в США Оксана Маркарова, а также представители более 30 американских корпораций, специализирующихся на приоритетных для оборонного сектора Украины направлениях производства.

Среди прочего, обсуждались актуальные потребности ВСУ, в частности, в системах связи, управления и автоматизации, аэрокосмических системах, системах ПВО/ПРО, ракетного вооружения, специализированных видах боеприпасов, решений для военно-морских сил, технической разведки и РЭБ и т.д.

Резников по итогам встречи сказал, что она была очень продуктивной. Представителей американских компаний ознакомили с планами украинских ведомств и потенциальными возможностями для сотрудничества.

"Я увидел общую заинтересованность в создании постоянно действующей платформы для коммуникации, чтобы наладить прямой диалог со специалистами. Мы пригласили американских партнеров посетить Украину, чтобы ознакомиться с нашими производственными площадками, которые могут в дальнейшем выполнять задачи локализации", — отметил Резников.

Рябикин рассказал о механизме привлечения инвестиций, который стал возможным благодаря изменениям в законодательство, открывающим возможность приватизации предприятий ОПК.

"Это создает предпосылки для привлечения инвестиций и модернизации украинских производств. Что будет одновременно способствовать лучшему оснащению нашей армии и развитию экономики. Мы видим пространство для партнерства с американскими корпорациями" — отметил Рябикин.

В минобороны сообщили, что сейчас принимаются меры по созданию эффективной и прозрачной системы оборонных закупок в соответствии с требованиями законодательства, вступившими в силу с 1 января 2022 года.

  • 10 января представитель Пентагона Джон Кирби сообщил, что делегация США в Украине изучала потребности нашей страны в средствах противовоздушной обороны.
  • CNN сообщил, что администрация президента США Джо Байдена "без лишнего шума" утвердила дополнительную военную помощь Украине на $200 млн. В пакет помощи, в частности, войдут радары и морское оборудование. 
Вадим Ребрина
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Алексей Резников ВСУ павел рябикин минобороны приватизация вооружение ОПК
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