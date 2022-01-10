США изучили потребности Украины в средствах ПВО – Пентагон
10.01.2022, 23:39
Джон Кирби (скриншот видео Пентагона США)
Делегация США в Украине изучала потребности нашей страны в средствах противовоздушной обороны. Об этом сегодня на брифинге заявил представитель Пентагона Джон Кирби.
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По его словам, американская делегация проконсультировалась с представителями Украины относительно потребностей страны в оборонной сфере. В частности речь шла о противовоздушной и противоракетной обороне. Он отказался сообщить детали.
На вопрос, есть ли признаки изменений в численности российской группировки вблизи границ Украины, Кирби ответил отрицательно. По его словам, вблизи Украины остается существенная группировка – "к востоку, северу и даже к югу от Украины".
- Разведка сообщает об угрозе нового вторжения РФ в Украину. Кремль требует нерасширения НАТО на восток и грозит Западу "военно-техническим" ответом в случае отказа.
- 10 августа 2021 года на встрече в США с руководителем американской аналитической организации Jamestown Foundation Гленом Ховардом на тот момент министр реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что Украине нужно усилить противовоздушную оборону, она готова разместить войска США.
- 19 декабря в Украину приезжала делегация Конгресса США, чтобы обсудить эскалацию на украинско-российской границе, вызванную агрессивным поведением РФ. Представители США встречались с украинским военным руководством.
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