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США изучили потребности Украины в средствах ПВО – Пентагон

Цей матеріал також доступний українською
10.01.2022, 23:39
США изучили потребности Украины в средствах ПВО – Пентагон - Фото
Джон Кирби (скриншот видео Пентагона США)

Делегация США в Украине изучала потребности нашей страны в средствах противовоздушной обороны. Об этом сегодня на брифинге заявил представитель Пентагона Джон Кирби.

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По его словам, американская делегация проконсультировалась с представителями Украины относительно потребностей страны в оборонной сфере. В частности речь шла о противовоздушной и противоракетной обороне. Он отказался сообщить детали.

На вопрос, есть ли признаки изменений в численности российской группировки вблизи границ Украины, Кирби ответил отрицательно. По его словам, вблизи Украины остается существенная группировка – "к востоку, северу и даже к югу от Украины".

  • Разведка сообщает об угрозе нового вторжения РФ в Украину. Кремль требует нерасширения НАТО на восток и грозит Западу "военно-техническим" ответом в случае отказа.
  • 10 августа 2021 года на встрече в США с руководителем американской аналитической организации Jamestown Foundation Гленом Ховардом на тот момент министр реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что Украине нужно усилить противовоздушную оборону, она готова разместить войска США.
  • 19 декабря в Украину приезжала делегация Конгресса США, чтобы обсудить эскалацию на украинско-российской границе, вызванную агрессивным поведением РФ. Представители США встречались с украинским военным руководством.
Вадим Ребрина
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пентагон пво
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