США изучили потребности Украины в средствах ПВО – Пентагон

Делегация США в Украине изучала потребности нашей страны в средствах противовоздушной обороны. Об этом сегодня на брифинге заявил представитель Пентагона Джон Кирби.

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По его словам, американская делегация проконсультировалась с представителями Украины относительно потребностей страны в оборонной сфере. В частности речь шла о противовоздушной и противоракетной обороне. Он отказался сообщить детали.

На вопрос, есть ли признаки изменений в численности российской группировки вблизи границ Украины, Кирби ответил отрицательно. По его словам, вблизи Украины остается существенная группировка – "к востоку, северу и даже к югу от Украины".

Разведка сообщает об угрозе нового вторжения РФ в Украину. Кремль требует нерасширения НАТО на восток и грозит Западу "военно-техническим" ответом в случае отказа.

10 августа 2021 года на встрече в США с руководителем американской аналитической организации Jamestown Foundation Гленом Ховардом на тот момент министр реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что Украине нужно усилить противовоздушную оборону, она готова разместить войска США.

19 декабря в Украину приезжала делегация Конгресса США, чтобы обсудить эскалацию на украинско-российской границе, вызванную агрессивным поведением РФ. Представители США встречались с украинским военным руководством.

Вадим Ребрина

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