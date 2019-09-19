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Украина не обязана подписывать формулу Штайнмайера - Яременко

Украина не обязана подписывать формулу Штайнмайера - Яременко - Фото
Богдан Яременко (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)
19.09.2019, 17:31

Депутат подчеркнул, что Украина не имеет политической возможности отказаться от минских соглашений

Нет никакого нового документа, который Украина должна была бы подписать, заявил депутат парламента из фракции Слуга народаглава Комитета Верховной Рады по вопросам международной политики Богдан Яременко в интервью LIGA.net.

"Мы ничего не обязаны подписывать, у нас уже есть текст. Это минские договоренности. Стороны не обязаны что-либо сейчас письменно утверждать. Не происходит подготовка какого-то документа", - рассказал Яременко.

Он подчеркнул, что Украина не имеет политической возможности отказаться от минских соглашений. По словам Яременко, Украина готова обсуждать реализацию минских соглашений, в том числе в нормандском формате, готова подтвердить это письменно в какой-либо ноте. "Но я думаю, что российской стороне нужно что-то другое. Но вот это другое, что им нужно, и является сутью переговоров", - сказал он.

Яременко высказал сомнение в том, что формула Штайнмайера существует в какой-то форме на бумаге, чтобы под ней можно было подписаться: "Сначала мы должны разобраться, что мы имеем в виду".

"Формула Штайнмайера" - это предложенный в 2016 году тогдашним министром иностранных дел Франк-Вальтером Штайнмайером вариант реализации минских соглашений, главным пунктом которой является предоставление Донбассу "особого статуса через честные, демократические выборы в соответствии со стандартами ОБСЕ ". По словам министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко, формула предусматривает, что закон об особом статусе Донбасса вступает в действие после того, как ОБСЕ признает, что местные выборы на территории ОРДЛО "проведены честно и в соответствии со стандартами". В тоже время экс-министр Павел Климкин подчеркивает, что стандарты ОБСЕ запрещают проведение выборов при наличии иностранных войск и наемников.

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