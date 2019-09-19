Украина не обязана подписывать формулу Штайнмайера - Яременко

Нет никакого нового документа, который Украина должна была бы подписать, заявил депутат парламента из фракции Слуга народа, глава Комитета Верховной Рады по вопросам международной политики Богдан Яременко в интервью LIGA.net.
"Мы ничего не обязаны подписывать, у нас уже есть текст. Это минские договоренности. Стороны не обязаны что-либо сейчас письменно утверждать. Не происходит подготовка какого-то документа", - рассказал Яременко.
Он подчеркнул, что Украина не имеет политической возможности отказаться от минских соглашений. По словам Яременко, Украина готова обсуждать реализацию минских соглашений, в том числе в нормандском формате, готова подтвердить это письменно в какой-либо ноте. "Но я думаю, что российской стороне нужно что-то другое. Но вот это другое, что им нужно, и является сутью переговоров", - сказал он.
Яременко высказал сомнение в том, что формула Штайнмайера существует в какой-то форме на бумаге, чтобы под ней можно было подписаться: "Сначала мы должны разобраться, что мы имеем в виду".
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