Украина не вернет Крым одна, мир должен заставить Россию начать переговоры – Зеленский
Украина не сможет в одиночку вернуть Крым, международные усилия должны заставить Россию начать переговоры о возвращении полуострова. Об этом заявил президент Владимир Зеленский на открытии саммита Крымской платформы.
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"Мы осознаем, что в одиночку наша независимая страна никогда не сможет вернуть Крым. Нам нужна действенная поддержка на международном уровне, поддержка на новом уровне вопроса деоккупации украинского полуострова", – заявил Зеленский.
По словам Зеленского, Украина вместе с партнерами начинает писать новую главу в истории Украинского Крыма, главу о деоккупации, потому что именно она является конечной целью Крымской платформы. "Синергия наших усилий должна заставить Россию сесть за стол переговоров о возвращении нашего полуострова", – уверен Зеленский.
- В саммите Крымской платформы примут участие 45 стран и международные организации.
- Президент Владимир Зеленский заявил, что участие в ней станет "серьезным риском" для всех государств-участников – из-за отношения России к этой платформе.
- Как рассказали LIGA.net собеседники в силовых органах, украинские спецслужбы "максимально мобилизованы" для предотвращения возможных провокаций со стороны России.
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