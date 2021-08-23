Украина не вернет Крым одна, мир должен заставить Россию начать переговоры – Зеленский

Украина не сможет в одиночку вернуть Крым, международные усилия должны заставить Россию начать переговоры о возвращении полуострова. Об этом заявил президент Владимир Зеленский на открытии саммита Крымской платформы.

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"Мы осознаем, что в одиночку наша независимая страна никогда не сможет вернуть Крым. Нам нужна действенная поддержка на международном уровне, поддержка на новом уровне вопроса деоккупации украинского полуострова", – заявил Зеленский.

По словам Зеленского, Украина вместе с партнерами начинает писать новую главу в истории Украинского Крыма, главу о деоккупации, потому что именно она является конечной целью Крымской платформы. "Синергия наших усилий должна заставить Россию сесть за стол переговоров о возвращении нашего полуострова", – уверен Зеленский.

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Денис Юдин

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