UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Украина не вернет Крым одна, мир должен заставить Россию начать переговоры – Зеленский

Цей матеріал також доступний українською
23.08.2021, 13:35
Украина не вернет Крым одна, мир должен заставить Россию начать переговоры – Зеленский - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Украина не сможет в одиночку вернуть Крым, международные усилия должны заставить Россию начать переговоры о возвращении полуострова. Об этом заявил президент Владимир Зеленский на открытии саммита Крымской платформы.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Мы осознаем, что в одиночку наша независимая страна никогда не сможет вернуть Крым. Нам нужна действенная поддержка на международном уровне, поддержка на новом уровне вопроса деоккупации украинского полуострова", – заявил Зеленский.

По словам Зеленского, Украина вместе с партнерами начинает писать новую главу в истории Украинского Крыма, главу о деоккупации, потому что именно она является конечной целью Крымской платформы. "Синергия наших усилий должна заставить Россию сесть за стол переговоров о возвращении нашего полуострова", – уверен Зеленский.

Читайте хронику: Крымская платформа. Стартовал крупнейший саммит в истории Украины: главные новости

Денис Юдин
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
деоккупация Крыма Владимир Зеленский Крым крымская платформа
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Юрист международное/корпоративное право
Киев 4B
Старший юрист по интеллектуальной собственности
Киев 4B
Business Analyst
Киев Semantrum
Юрисконсульт
Киев Група Компаній ЛІГА
Менеджер з продажів реклами
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 