Украина ожидает попыток терактов с целью оправдания запуска "Северного потока-2" – Аваков

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил о реальной угрозе терактов на украинском участке газопровода для оправдания запуска "Северного потока-2". Об этом он сказал журналистам в ходе проведения совместных учений Нацгвардии, полиции и Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

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Сценарий учений основан на реальных событиях.

"Мы говорим о реальных угрозах. Путин вчера заявил о том, что первая нитка Северного потока-2 достроена. Газ все еще транспортируется в Европу по нашему газопроводу и должен транспортироваться некоторое время дальше, а потом, наверняка, Путин захочет газ пустить в обход Украины. Поэтому мы ожидаем, что будут провокации, попытки терактов на нашем участке газопровода и тогда скажут: "Смотрите, вот, видите, ну что мы хотим, ну вот они вот, поэтому пускаем через Северный поток-2", — сказал Аваков.

Такой информации от разведорганов у Украины, по словам министра, достаточно, поэтому Киев рассматривает разные сценарии и усиливает реагирование, в том числе по объектам критической инфраструктуры.

Учения около 500 нацгвардейцев, полицейских и спасателей прошли в учебном центре Национальной академии НГУ в поселке Писаревка Харьковской области, в 25 км от украинско-российской границы.

Глава МВД отметил, что Нацгвардия, полиция и ГСЧС по сравнению с прошлыми годами "стали значительно сильнее".

Вадим Ребрина

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