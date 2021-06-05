Украина ожидает попыток терактов с целью оправдания запуска "Северного потока-2" – Аваков
Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил о реальной угрозе терактов на украинском участке газопровода для оправдания запуска "Северного потока-2". Об этом он сказал журналистам в ходе проведения совместных учений Нацгвардии, полиции и Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.
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Сценарий учений основан на реальных событиях.
"Мы говорим о реальных угрозах. Путин вчера заявил о том, что первая нитка Северного потока-2 достроена. Газ все еще транспортируется в Европу по нашему газопроводу и должен транспортироваться некоторое время дальше, а потом, наверняка, Путин захочет газ пустить в обход Украины. Поэтому мы ожидаем, что будут провокации, попытки терактов на нашем участке газопровода и тогда скажут: "Смотрите, вот, видите, ну что мы хотим, ну вот они вот, поэтому пускаем через Северный поток-2", — сказал Аваков.
Такой информации от разведорганов у Украины, по словам министра, достаточно, поэтому Киев рассматривает разные сценарии и усиливает реагирование, в том числе по объектам критической инфраструктуры.
Учения около 500 нацгвардейцев, полицейских и спасателей прошли в учебном центре Национальной академии НГУ в поселке Писаревка Харьковской области, в 25 км от украинско-российской границы.
Глава МВД отметил, что Нацгвардия, полиция и ГСЧС по сравнению с прошлыми годами "стали значительно сильнее".
- 18 мая издание Axios сообщило, что США не будут вводить санкции против компании российского Газпрома Nord Stream 2 AG. В Reuters сообщили, что при этом США продолжат бороться с газопроводом. Отказ от санкции раскритиковал президент Украины Владимир Зеленский. 21 мая Верховная Рада обратились к Конгрессу США о введении санкций против укладки газопровода.
- 22 мая США ввели санкции против трех российских компаний и 13 судов, связанных с реализацией Северного потока-2. Однако российские суда продолжали строить газопровод, несмотря на санкции. 26 мая Джо Байден заявил, что США решили не вводить санкции против оператора Северного потока-2 Nord Stream 2 AG, т.к. газопровод почти достроен и это может навредить отношениям с Германией. 2 июня стало известно, что на следующей неделе начнется тестирование российского участка газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области.
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