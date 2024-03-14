Аналитик: Украина опоздала с фортификациями на два года. Были эйфория и надежда на Запад

По мнению Валентина Бадрака, заявления украинских лидеров о возведении фортификаций должны были звучать еще в ноябре-декабре 2022 года

Валентин Бадрак (скриншот)

Украинское высшее военное руководство надеялось, что западная поддержка никогда не прекратится, поэтому строительство фортификаций началось поздно. Такое мнение высказал директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак в интервью LIGA.net.

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По его словам, было "очень много" экспертных организаций, призывавших не недооценивать российских захватчиков.

"Но была определенная эйфория и было определенное такое мнение, что западная помощь никогда не прекратится. Никто никогда не мог себе представить ассиметричный удар антизападного блока в виде нападения ХАМАС на Израиль. Никто после этого не мог представить, что после этого вражеские спецслужбы сработают очень мощно. И также никто не мог представить, что Америка отстранится", – высказался Бадрак.

По мнению аналитика, заявления украинских лидеров о возведении фортификаций должны были звучать еще в ноябре-декабре 2022 года, когда "стало очевидно, что начинается безумное давление на Бахмут".

11 марта 2024 года на Ставке верховного главнокомандующего обсуждали строительство фортификаций, премьер-министр Денис Шмыгаль выступил по вопросу возведения новых линий обороны. Президент Владимир Зеленский заявил, что задача – построить три полосы обороны протяженностью 2000 км.

12 марта президент сообщил, что Украина будет увеличивать численность пограничных войск, учитывая текущие задачи защиты от РФ и в расчете на долговременную защиту после войны.

В Донецкой области украинские военные инженеры возводят оборонные сооружения, учитывая современные требования, в частности, траншеи делают шире и выше – два метра на почти метр, а сверху насыпается полуметровый бруствер.

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